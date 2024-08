Escritor goiano Christie Queiroz lança novas obras em homenagem

A Livraria Vila, no Flamboyant Shopping Center, no Jardim Goiás, em Goiânia, recebe hoje o lançamento das novas obras do escritor Christie Queiroz: "Turma do Cabeça Oca: O Universo Musical de Villa-Lobos" e "Turma do Cabeça Oca e os Povos Originários". O lançamento está marcado para às 18 horas.

No local, o artista goiano, que já publicou cerca de 50 livros infantojuvenis, estará disponível para autógrafos e fotos. A entrada é gratuita e aberta ao público.

As duas obras seguem a linha de valorização da cultura nacional, caracterizando-se por unir entretenimento e aprendizado. Em "Turma do Cabeça Oca: O Universo Musical de Villa-Lobos", o autor explora a riqueza da música brasileira através da obra do maestro Heitor Villa-Lobos.

"Vila Lobos é uma vida inspiradora, é uma pessoa que todos nós podemos olhar e nos inspirar. Ele é um dos brasileiros que venceu, assim como tantas pessoas que lutaram e que se dedicaram aquilo que elas gostam, aquilo que elas sabem fazer, fizeram bem feito e conseguiram vencer. Então, esse tipo de exemplo que a gente precisa no nosso dia a dia, as crianças precisam buscar para se inspirar e encontrar melhores respostas no futuro", ressalta Christie.

Já em "Turma do Cabeça Oca e os Povos Originários", os leitores são levados a uma imersão nas tradições e na sabedoria dos povos indígenas Xavante, proporcionando uma reflexão sobre as raízes culturais do Brasil.

“O lançamento de livro é um momento muito esperado por todos nós. Eu fico muito ansioso esperando, porque é um momento que a gente se encontra com os fãs, com novos fãs, com os antigos e é um momento sempre muito especial”, diz Christie.

Serviço:

Lançamento novos livros do Cabeça Oca

Data: Terça-feira, 20 de agosto de 2024

Horário: 18h

Local: Livraria da Vila, Shopping Flamboyant, Goiânia

Entrada gratuita