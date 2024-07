Escritor Luiz Gustavo Medeiros lança o romance "A União das Coreias", nesta quinta-feira (4)

O primeiro romance do escritor Luiz Gustavo Medeiros (@luizgmedeiros), “A União das Coreias”, publicado pela editora Reformatório e contemplado pelo Fundo de Arte e Cultura de Goiás em 2023, terá evento de lançamento em Goiânia (GO) no dia 4 de julho, a partir das 17h30, na Livraria Palavrear (@palavrearlivraria), localizada na Rua 232, nº 338, no Setor Leste Universitário.

O livro é um romance de duração que segue, por algumas horas, os labirintos mentais de Paulo Henrique, um homem de trinta e poucos anos em um emprego monótono na cidade de Goiânia. Alguns dos principais temas abordados em meio à narrativa são amor, o sexo, a herança racial e a própria literatura, discussões sobre a urgência política de um país politicamente rachado, às vésperas das eleições de 2018.

Com orelha assinada pela escritora Noemi Jaffe e comentários na quarta capa de André Sant’anna e Maria Fernanda Elias Maglio, “A União das Coreias” foi contemplado pelo Fundo de Arte e Cultura de Goiás em 2023, um dos principais mecanismos de incentivo à cultura do estado de Goiás.

Luiz Gustavo Medeiros é carioca, mas reside em Goiânia há mais de duas décadas. É graduado em Ciências Sociais e mestre e doutorando na área de Letras. O seu primeiro livro “O corpo útil” foi vencedor do Prêmio Hugo de Carvalho Ramos de 2020 e publicado em 2021 pela Editora Patuá.

EVENTO

O que: lançamento do livro “A União das Coreias”, de Luiz Gustavo Medeiros

Onde: Livraria Palavrear - Rua 232, nº 338, no Setor Leste Universitário, em Goiânia

Horário: a partir das 17h30

GRATUITO