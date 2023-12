Especial Roberto Carlos terá participações inédita

Falta pouco para o público acompanhar as emoções do Especial Roberto Carlos – Eu Ofereço Flores, que vai ao ar nesta sexta-feira (22), após "Terra e Paixão". Embalando gerações com algumas das canções mais populares da música brasileira, o Rei se apresenta ao lado de Fábio Jr., num dueto que não acontece desde 1994, e protagoniza encontros inéditos ao lado de Luísa Sonza, Ana Castela, Mumuzinho, Jão e Paulo Vieira.

Realizando o sonho de dividir o palco com Roberto Carlos, Luísa Sonza emocionou a todos com a canção "Olha".

“Cresci assistindo ao "Especial" e ouvindo Roberto Carlos. Cantar com ele e poder ter essa troca com um artista tão incrível, um dos maiores do País, é muito gratificante. Fico muito feliz como fã, artista, pessoa, em todos os âmbitos. É uma experiência única que vai ficar marcada para sempre na minha história”, comenta a cantora, que também interpretou "Chico" na atração.

Sem esconder a emoção de dividir o palco com o Rei depois de quase 30 anos do último encontro, Fábio Jr. cantou "20 e Poucos Anos" e "É Preciso Saber Viver". “O Roberto Carlos significa muita coisa na minha vida. Dizem que cada pessoa tem uma trilha sonora que usa como uma ideia de caminho, uma conduta, uma postura. Eu cresci ouvindo Jovem Guarda. Da primeira até a última música que o Roberto Carlos gravou, todas são minhas preferidas”, conta o cantor.

Artista mais ouvida de 2023, Ana Castela estreou no Especial com as canções "Solteiro Forçado" e "Como Vai Você". “Cantar com o Roberto Carlos é o tipo de sonho que, quando a gente cresce, sabe que precisa ser realizado. Ele é muito querido”, diz a cantora que elege "Como É Grande o Meu Amor por Você" a sua canção preferida. “Eu cantava para minha mãe essa música na escola”, lembra, emocionada.

Interpretando "Me Lambe" e "É Proibido Fuma", Jão fala sobre o significado de Roberto Carlos em sua vida. “Todos somos muito musicais na minha família, principalmente a minha avó. Ela me ensinava muito sobre música por meio das composições do Roberto Carlos. Acho que todo artista brasileiro cresce esperando pelo momento de ir ao Especial dele. É como se fosse um rito de passagem. O Roberto Carlos é uma figura muito icônica da nossa cultura. Está sendo um marco muito grande para mim”, afirma o artista.

Mumuzinho, que canta "Eu Mereço Ser Feliz" ao lado de Roberto Carlos, também é só elogios ao Rei. “Todo cantor tem o entendimento do que o Roberto Carlos proporciona. Só de estar perto e conhecê-lo já é muito gratificante. Para qualquer artista, poder cantar com ele é motivo de muita alegria e traz a certeza de que estamos no caminho certo. Ele é o rei, o maior cantor de todos os tempos”, destaca Mumuzinho, que também interpretou "Força Estranha".

“Essa música tem tudo a ver comigo. Lembro daquele menino cheio de sonhos e luz. Ela representa muito para mim como cantor”, comenta.

Cantando, ao lado do Rei, "Ilegal, Imoral ou Engorda", Paulo Vieira fala sobre a sensação de participar do Especial pela primeira vez.

“Acho que é o sonho de qualquer criança que cresceu vendo televisão. A sensação que eu tenho é que, quando eu canto com o Roberto, eu entro dentro da televisão. Faço várias coisas na TV, mas cantar com ele é uma das coisas mais televisivas que eu já fiz na minha vida”, resume o humorista.