Espetáculo “Amantes do Teatro” chega a Goiânia neste sábado (18)

O humor e amor tomam conta do palco do Teatro Goiânia, no Centro da capital, neste sábado (18), com o espetáculo "Amantes do Teatro - A Comédia".

A peça de circulação nacional será apresentada em duas sessões, às 17 horas e 20 horas. O texto é de Ana Guasque, que também dirige a montagem e atua ao lado de Eduardo Mossri, com encenações clássicas da dramaturgia.

Na trama, uma atriz e um ator, amigos de longa data, se reencontram para encenar um espetáculo e entre personagens, risadas e reflexões, levam o público a conhecer a história do teatro.

Com patrocínio Bradesco Seguros, por meio da Lei Rouanet e Ministério da Cultura, o espetáculo traz ingressos com valores fixos de R$ 10, R$ 20 e R$ 40, à venda pelo site www.sympla.com.br e na Komiketo Sanduicheria da avenida T-4, no Setor Serrinha.