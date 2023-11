Espetáculo coloca Cabeça Oca no mundo de Monteiro Lobato

A Turma do Cabeça Oca está de volta aos palcos de Goiânia com o novo espetáculo teatral, "No Mundo de Monteiro Lobato". Neste sábado (18), o Teatro Madre Esperança Garrido receberá, às 17 horas, uma peça que tem como objetivo despertar nas crianças e nas famílias a vontade de superar as limitações que aparecem ao longo do caminho escolar, valorizando o esforço e dedicação de quem deseja melhorar a cada dia.

Inspirado no livro do autor Christie Queiroz, a história mostra um Cabeça Oca apreensivo e abatido com os resultados que consegue na escola.

Após perder o crédito com os amigos, ele se vê na corda bamba de frente para um enorme desafio: superar suas limitações e conseguir apresentar um trabalho sobre Monteiro Lobato.

Kaká, então, mergulha em uma pesquisa sobre a vida e obra do autor Monteiro Lobato, mas esbarra na insegurança. Baixinha nem imaginava o quanto Cabeça, Lelê e Pião trariam em sua companhia diversas descobertas sobre o Sítio do Pica Pau Amarelo e os personagens que habitavam não só o imaginário infantil de Monteiro Lobato, como a importância desse autor para a formação literária do nosso país.

E é entre um livro e outro, de pesquisa em pesquisa, que a Turma encontra uma porta secreta na biblioteca de Ocalândia e nela uma garrafa. Ao abrirem a garrafa, são surpreendidos por algo inimaginável e depois de um grande susto vem à tona uma super descoberta, incluindo um inusitado encontro com o próprio Monteiro Lobato. Muitas traquinagens e emoções se desenrolam e estão presentes nesta história divertida do autor Christie Queiroz.