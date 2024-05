Espetáculo "Disney Magic Show" tem entrada gratuita para crianças de até 12 anos

O Gran Circo Norte-Americano estende sua temporada em Goiânia e estreia o espetáculo inédito: "Disney Magic Show". De 24 a 26 de maio, o picadeiro se transformará em um mundo mágico com a presença de personagens icônicos como a Família Madrigal, Moana, personagens de Toy Story, O Rei Leão, Frozen 2, A Bela e a Fera e a Turma do Mickey.



Com uma trajetória rica em tradição e inovação, o Gran Circo Norte-Americano promete encantar o público com os musicais mais amados pelas crianças. Além disso, oferece uma promoção exclusiva para a apresentação, com entrada gratuita para crianças de até 12 anos, desde que acompanhadas de um adulto pagante.



A companhia circense é comandada pela família Stevanovich, uma das mais tradicionais do Brasil, e está em sua 6ª geração no comando do Le Cirque. A missão do grupo é levar alegria e diversidade cultural a pessoas de todas as idades.



Serviço: Disney Magic Show – Gran Circo Norte-Americano

Datas: 24 a 26 de maio de 2024

Local: Avenida Rio Verde, ao lado do Buriti Shopping

Ingressos: Crianças de até 12 anos, acompanhadas de um adulto pagante, não pagam.

Compra online: https://www.guicheweb.com.br/