Espetáculo infantil “Cerrado Mundo Mágico” estreia em Goiânia nesta terça-feira (18)

Bioma que mais foi desmatado em 2023, o Cerrado ganha uma bonita homenagem em forma de movimento e musicalidade. É o espetáculo “Cerrado Mundo Mágico - O Musical”, que estreia nesta terça-feira (18), no Centro Cultural Martim Cererê, no Setor Sul, às 20 horas, com entrada franca.

Primeira produção infantil da Giro 8 Cia de Dança, a perfomance é feita em parceria com o Wave Studio e a Fluir Experiências.

Serão duas apresentações gratuitas abertas ao público, na terça e na quarta (18 e 19), e também outras duas sessões pela manhã, fechadas para escolas públicas.

O trabalho, que combina música, dança contemporânea e teatro, é fruto do Projeto Cerrado e Seus Encantos e foi criado especialmente para crianças com o objetivo formar uma consciência ambiental nos “guardiões do futuro”.

O espetáculo é realizado pelo Wave Studio, tem apoio da Giro8 Cia de Dança, Fluir Experiências, Studio Balance, Martim Cererê e do Allegro Centro de Dança. O musical foi contemplado pelo Edital de Fomento aos Festivais e Eventos do Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás 2023, e integra a programação do Projeto Dinamização Martim Cererê.

Utilizando um cenário lúdico e imagético com vídeos-projeções criadas por Paulinho Pessoa, o musical transporta o público para o coração deste ecossistema rico e diverso. Com direção musical de Cleyber Ribeiro, direção artística e coreografia de Joisy Amorim, direção cênica e dramaturgia de Wellington Dias, Cerrado Mundo Mágico traz à vida as maravilhas e desafios do Cerrado.

A promessa da organização é oferecer ao público uma experiência envolvente, com músicas cativantes e interações dinâmicas incentivando os pequenos a cuidar e proteger o meio ambiente.

“Traremos para o palco a vitalidade das plantas, a força dos animais, a grandiosidade dos rios e a delicadeza das flores que tanto nos encantam”, diz o diretor cênico e dramaturgo Wellington Dias.

SERVIÇO

“Cerrado Mundo Mágico - O Musical”

Quando: terça e quarta-feira (18 e 19/6)

Horário: 20 horas

Local: Centro Cultural Martim Cererê

Classificação: intantil

Entrada franca