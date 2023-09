Espetáculo ‘O Amor Passou por Aqui’ chega a Goiânia

A comédia romântica "O Amor Passou por Aqui", chega a Goiânia neste final de semana, após temporadas de sucesso por Rio de Janeiro e São Paulo. A primeira sessão será neste sábado (16), às 21 horas, e a última no domingo (17), às 19 horas, no Teatro Madre Esperança Garrido.

Escrita por Victor Frad, com direção de Stella Maria Rodrigues, o espetáculo é protagonizado por André Luiz Frambach e pela goiana Letícia Augustin.

A peça estreou no primeiro semestre de 2023 no Rio de Janeiro, com Letícia Augustin e Felipe Roque (que alternava o personagem com o ator Ricardo Vianna) no elenco. André Luiz Frambach chegou para a temporada em São Paulo depois de receber o convite da diretora Stella Rodrigues, com quem trabalhou na novela "Cara e Coragem" (2022), da Globo.

“A gente contracenava pouco, mas sempre se cruzava pelos corredores. Ela gostou muito da forma como eu lido com a profissão e me chamou. Quando recebi o roteiro, adorei e aceitei de imediato”, lembra o artista, que é namorado da também atriz Larissa Manoela.

Sinopse

A peça começa a partir do encontro do escritor Tiago com a jovem Sofia, que se conhecem ao acaso num bar de sinuca, quando suas vidas estão em momentos completamente opostos, e, então, traça uma linha do tempo na vida do casal.

A estreia do espetáculo em solo goiano marca um momento especial para Letícia: “Para mim vai ser uma finalização de um ciclo em Goiânia ao lado da família e de amigos que acompanharam todo esse meu sonho. Logo depois da apresentação na minha terra vou me mudar em definitivo para o Rio de Janeiro”, adianta.