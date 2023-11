Espetáculo sobre Chico Mendes chega à Goiânia, nesta terça-feira (21)

A atriz, diretora e produtora Lucélia Santos desembarca em Goiânia para a estreia do espetáculo "Vozes da Floresta – Chico Mendes Vive", nesta terça-feira (21), no Teatro Sesc Centro, às 20 horas. Artistas consagrada na TV, no teatro e no cinema, ela é uma das protagonistas e produtoras da peça.

Os ingressos podem ser adquiridos na plataforma do Sympla com valores a partir de R$ 10.

Com mais de 40 anos de carreira, Lucélia Santos já estrelou diversas produções da TV Globo, como as novelas "Escrava Isaura" (1976) e "Sinhá Moça" (1986), que marcaram época. Ela também é conhecida por seu engajamento no movimento ecológico. Engajamento esse que está refletido em "Vozes da Floresta".

O espetáculo retrata uma memória da luta de Chico Mendes, sob os olhares históricos de Valdiza Alencar, Cecília Mendes e Lucélia Santos, três mulheres ativistas da causa ambiental.

Chico foi um seringueiro, sindicalista e ativista que dedicou sua vida à luta pelos direitos dos seringueiros e pela preservação da floresta amazônca. Seu trabalho incansável trouxe reconhecimento tanto no Brasil quanto internacionalmente, tornando-o um símbolo de resistência.

A partir de um lugar privilegiado na trama, as três mulheres entrelaçam suas narrativas à voz do próprio Chico Mendes, fio condutor no relato da história coletiva do movimento de resistência dos seringueiros acreanos que é, em essência, a sua própria história.

A peça é organizada em três atos e utiliza áudios originais e inéditos de Chico Mendes, gravados e preservados pela atriz Lucélia Santos ao longo de mais de três décadas.