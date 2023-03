'Estava acordado o tempo todo', diz Jeremy Renner sobre acidente

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jeremy Renner, 52, realizou a primeira entrevista para a televisão desde o acidente com uma máquina de neve que sofreu em janeiro.

O ator de "Gavião Arqueiro" disse se lembrar de toda a dor que sentiu durante o episódio trágico. "Eu estava acordado o tempo todo", afirmou em entrevista a Diane Sawyer, para a ABC News.

Renner tentava ajudar o sobrinho quando foi esmagado pelo limpador de neve. "Eu o vi com uma poça de sangue saindo de sua cabeça", disse o rapaz, emocionado. "Eu corri até ele. Não pensei que ele estivesse vivo".

O programa da ABC News teve acesso à ligação para o socorro feita para salvar a vida do artista. No áudio, é possível ouvir Renner gemendo de dor, enquanto as pessoas lhe dizem para "continuar lutando".

O ator lembra de se questionar sobre como seu corpo ficaria. "Serei apenas uma espinha e um cérebro, como um experimento científico?"

A entrevista vai ao ar em abril, antes da estreia mundial de Rennervations, nova série do Disney+ com Renner. No próximo dia 11, o ator fará na premiere da produção sua primeira aparição pública desde o acidente.

Nesta semana, Renner publicou um vídeo em que aparece caminhando pela primeira vez com o auxílio de uma esteira antigravidade. "Agora preciso encontrar outras coisas para ocupar meu tempo para que meu corpo se recupere", escreveu.