'Estou na rua, debaixo da ponte', diz Mário Gomes após ordem de despejo

Mário Gomes, 71, se muda para casa da filha mais velha, Linda Gomes, após ser despejado do condomínio na praia de Joatinga, na zona oeste do Rio de Janeiro.

O ator, a esposa e os dois filhos menores de idade foram despejados nesta segunda-feira (16). Em entrevista ao Extra, ele detalhou sobre a situação.

Mário Gomes disse que perdeu a casa em leilão e está "na rua". "Tomaram a minha única casa em um leilão cabuloso, com um valor absurdo. É uma dor imensa, um sentimento absurdo. Por enquanto, estou na casa da minha filha. Vamos ver se vai ter espaço para eu dormir em cima de um teto qualquer, porque não tem espaço. Minha filha mora de aluguel. A princípio, estou na rua, debaixo da ponte."

O imóvel foi leiloado para pagar dívidas trabalhistas com costureiras de uma confecção que mantinha no Paraná. Avaliada em mais de R$ 20 milhões, a casa foi arrematada no leilão por R$ 720 mil.

Ele lamentou não ter lugar para morar e revelou ter deixado pertences com amigos e vizinhos. "Tem que chorar para desabafar. Já tomei cinco calmantes", confessou.