‘Eu vou tomar um tacacá’: veja lugares para experimentar o prato paraense na Grande Goiânia

O prato tacacá, típico da Região Norte, liderou a lista do Google de comidas mais pesquisadas em 2023, depois que a música “Voando pro Pará”, de Joelma, voltou a viralizar nas redes sociais. A lista foi divulgada nesta segunda-feira (11).

Se assim como a cantora você também quer “dançar, curtir, e ficar de boa”, confira lugares para tomar um tacacá em Goiânia.

O tacacá é um prato de origem indígena, feito com o tucupi (caldo extraído da mandioca). Ele leva camarão, a goma da mandioca e é servido com o jambu (planta amazônica que tem a sensação de 'adormecer a língua').

Tacacá Original (Leste Vila Nova)

Especialista em comida nortista, o lugar promete “o gostinho do Norte em Goiânia”. Localizado no Setor Leste Vila Nova, fica aberto de segunda a sábado, das 16h às 23h. Os clientes podem visitar o espaço ou pedir a comida por aplicativo. Os tacacás, carro chefe do estabelecimento, são vendidos em três tamanhos diferentes: 400 ml, por R$ 18; 600 ml, por R$ 26; e 800ml por R$ 35.

Além disso, o cardápio conta com açaí, que pode ser consumido como na região Norte, com farinha de puba ou tapioca e com uma porção de camarões como acompanhamento. Os adicionais mais comumente pedidos em Goiás também estão disponíveis. Ainda vende tapiocas recheadas, sucos, cremes, e guaraná da Amazônia.

Delícias do Norte (Setor Aeroporto)

Uma família de maranhenses que vende tacacá em Goiânia há 25 anos. Começaram em uma barraquinha e hoje têm um espaço no Setor Aeroporto, na Rua 10-A, e fica aberto de segunda a sexta-feira, de 10h às 20h. Os tacacás são vendidos em três tamanhos: pequeno, médio e grande, com preços de R$ 15 a R$ 25.

No local, o cliente pode montar a própria tapioca, escolhendo o que adicionar. Além disso, o cardápio oferece cuscuz acreano, chamado de “baixaria”, com carne moída, mussarela, ovos e cebolinha. O vatapá da casa custa R$ 25. Também vendem açaí puro, com guaraná do amazonas ou com adicionais clássicos: farinha de tapioca ou mandioca.

Pai d’Égua (Bela Vista)

Do Pará para Goiânia, o espaço fica na Avenida S-4, no Setor Bela Vista. Fica aberto a semana toda, menos segunda-feira. Funcionam de terça a sexta, das 17h às 22h; sábado de 12h às 22h; e domingo de 11h às 16h. O tacacá tradicional, na cuia, com tucupi, jambu e camarão, é vendido em dois tamanhos: 250 ml, por R$ 30,90, ou 400 ml, por R$ 39,90.

O cardápio é completo, com pratos típicos variados, como: arroz de pato, arroz paraense, maniçoba, vatapá, pato no tucupi, camarão cidade de Belém, pirarucu à casaca, pato na cuia, caldeirada, peixe de mosqueiro, égua da gó, camarão à grega, caranguejos, além de vários petiscos diferentes. Se não sabe o que escolher, ainda há as opções “circuito”, que oferecem cuias de pratos variados. E ainda tem sobremesa: creme de cupuaçu, guaraná da amazônia, creme de bacuri e açaí tradicional.

Ponto do Tacacá (Senador Canedo)

Localizado na Praça Criativa, em Senador Canedo, o espaço fica aberto todos os dias, com exceção das terças-feiras. Durante a semana, funciona de 16h às 22h, e aos sábados e domingos, de 16h às 23h. O local é comandado por uma família maranhense que aprendeu a cozinhar o prato com paraenses. O tacacá é vendido em três tamanhos: pequeno, por R$ 17; médio, por R$ 22; e grande, por R$ 30.

Ainda vendem tapiocas de vários sabores, que variam de R$ 5 a R$ 12, e porções de camarão e jambú.