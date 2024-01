Evaristo Costa segue internado na UTI sem previsão de alta, diz boletim

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Evaristo Costa, 47, segue internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital de Cambridge, na Inglaterra, e não tem previsão de alta, devido a complicações da Doença de Crohn, infecção do trato gastrointestinal.

Assessoria de Costa postou comunicado nas redes socias. Segundo a nota, o jornalista e está está se recuperando bem, sem dores, mas, devido a medicação intravenosa, os médicos decidiram mantê-lo internado sob observação.

"Evaristo Costa encontra-se em franca recuperação, sem dores e muito bem-humorado. A Doença de Chron entrou em remissão e a infecção respondeu bem aos antibióticos. Embora sejam só boas notícias, os médicos acharam por bem seguir com medicação intravenosa, por isso o apresentador ainda não possui previsão de alta", diz o comunicado.

Evaristo Costa foi internado na última sexta-feira (12). Ele explicou que recebeu o diagnóstico para a Doença de Chron há quatros e "ainda" está aprendendo a "conviver e controlar" a moléstia.

A Doença de Chron é incurável, mas pode ser controlada por meio de tratamento e medicação. O apresentador descobriu ter a moléstia após sofrer com diarreias, febre e perda de peso. Ele tem usado as redes sociais para falar sobre a doença e atualizar os seguidores sobre a internação e seu quadro clínico.

"Muita diarreia (que pode conter sangue), febre e perda de peso. Isso tudo me leva à fraqueza, fadiga. A baixa imunidade deixa meu corpo aberto para entrada de vírus e bactérias, como aconteceu com minha perna há um mês. Se eu não me cuidar, posso ter complicações como anemia e graves infecções", explicou Evaristo, sobre a internação.