Ex-ator da Globo choca internet ao mostrar unhas após gravação

Bruno Gagliasso postou em suas redes sociais na tarde desta quarta-feira (21) fotos dos bastidores do seu mais novo trabalho, 'Santo', uma série espanhola que estreou na Netflix, no último dia 16.

O marido da atriz e apresentadora Giovanna Ewbank e pai da Titi, Bless e Zyan causou espanto em seus seguidores com a mudança radical no visual, trazendo uma imagem mais robusta, como os cabelos grisalhos, machucado e a barba suja, diferente do normalmente visto até então nos trabalhos do ator.

Comentários como 'O que fizeram com você meu amigo?' ou 'até com essas unhas eu ia, hein, Bruno?', da própria Netflix, se refere a uma foto de suas unhas sujas e compridas, mostram uma verdadeira transformação do ator para o seu novo personagem na plataforma.

Bruno faz sua estreia no streaming, como Cardona, na série 'Santo', um policial federal que tem como missão encontrar um assassino, narcotraficante e uma espécie de guru espiritual brasileiro chamado Santo.