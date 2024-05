Ex-BBB Matteus doa boina para leilão de ajuda às vítimas das chuvas no RS

Matteus Amaral, do BBB 24, decidiu colocar a famosa boina azul em um leilão beneficente para ajudar a angariar fundos que serão doados ao Rio Grande do Sul. Vice-campeão do reality da Globo, o gaúcho de Alegrete usou o acessório durante os 100 dias de programa e morria de orgulho da peça que lembrava as suas tradições gaúchas. A boina foi arrematada por R$ 5.500

No dia anterior, Matteus tinha chamado os seguidores para participarem da ação.

"Tem como objetivo ajudar nosso povo, do Rio Grande do Sul, que está sofrendo. Esse leilão vai ajudar muita gente e vai ter várias coisas da nossa cultura gaúcha", adiantou ele sobre o Martelo Solidário, um leilão com o objetivo de ajudar as vítimas das enchentes na semana passada no estado.

No mesmo leilão, Gisele Bündchen leiloou a última camisa usada por ela em um desfile, que foi comprada por R$ 11.500. As pranchas dos surfistas Pedro Scooby, Lucas Chumbo e Gabriel Medida também foram leiloadas e arrecadaram R$ 149 mil.