Ex de Naiara Azevedo nega ‘mesada de mil reais’

Em entrevista ao "Fantástico", do último domingo (3), Naiara Azevedo disse que ganhava mil reais no auge do sucesso, quando faturava em torno de R$ 7 milhões por mês, pagos pelo então marido e empresário Raphael Cabral. Ela, que denunciou o ex-companheiro por violência patrimonial (e outros cinco crimes), disse ainda que não tinha controle das contas bancárias, além de ter enfrentado dificuldades para ver os balancetes da empresa.

Nesta segunda-feira (4), Raphael Cabral negou que dava mesada para a artista e mostrou um documento que consta uma assinatura que seria de Naiara comprovando que ela recebeu este ano as prestações de conta da empresa entre os meses de janeiro e julho.

“A Naiara nunca recebeu “mesada”... Além disso, o valor de faturamento não significa lucro. Para a realização de um show precisamos de logística, cenário, banca, são diversos gastos e sempre foi feito um controle rigoroso a respeito disso”, disse Raphael.

Agressão

O programa dominical exibiu imagens das fotos anexadas por Naiara no processo, mostrando supostos hematomas causados pelas agressões do ex.

“Não queria ter chegado ao ponto de tá tendo essa entrevista, falando sobre esse assunto. Sempre fui muito discreta sobre minha vida pessoal”, afirmou ela na ocasião.