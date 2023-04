Ex-LS Jack, Marcus Menna sai em turnê 20 anos após coma

Formado em 1997, por colegas do curso de Música de uma universidade carioca, a banda LS Jack a ser reconhecida nacionalmente no início dos anos 2000, quando o conjunto musical se tornou fixo do “Planeta Xuxa”, o que evidentemente aumentou o assédio dos fãs.

“Sempre lidamos com isso de forma tranquila. Íamos lá levar nosso som e a galera se identificou”, conta em entrevista Marcus Menna, ex-vocalista da banda que emplacou “Carla”, canção que mais de 20 anos depois do lançamento ainda faz muito sucesso por aí.

“É parte importante da nossa vida. Não só eu, mas todos os artistas sempre procuram encontrar um hit e foi assim com a história do LS Jack também”, recorda ele, falando pausadamente, o brasiliense de 46 anos, que convive com as sequelas neurológicas deixadas por uma lipoaspiração malsucedida.

Menna ficou cerca de 20 minutos sem oxigenação cerebral após uma parada cardiorrespiratória durante a cirurgia, que o levou ao coma por dois meses. Isso aconteceu em julho de 2004, quando estava finalizando junto ao LS Jack o álbum 'Jardim das Cores'.

“Não lembro de nada que vivi durante o coma”, revela o músico em entrevista ao site Gshow. “Senti muita revolta também, mas os percalços fazem parte da vida”, completa.

*Recuperação*

Contando com uma equipe multidisciplinar, com fisioterapeuta e fonoaudiólogo, o artista se recuperou e, está prestes a viajar pelo Brasil com a turnê 'Tudo de Novo', na qual comemora 30 anos de carreira, misturando sucessos e também músicas inéditas no repertório.

“Acho que minha voz sai com mais facilidade quando canto. Para mim, é mais fácil cantar do que falar. Não sei explicar exatamente o que é, mas é assim”, pontua ele. Para o cantor, a vida dele “dentro do possível, está maravilhosa”.

Pai de Guilherme, Luana e Mariah, que têm 23, 19 e 14 anos, respectivamente, e casado com Renata Menna há seis anos, o músico sonha em viajar pelo mundo e também que a turnê seja um sucesso: “Sempre tenho um olho na frente pensando até onde posso ir, mas sou de viver o agora acima de tudo”