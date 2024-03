Ex-marido de Naiara Azevedo é indiciado por violência; cantora se diz 'aliviada'

O ex-marido de Naiara Azevedo, Rafael Alves Cabral, foi indiciado pela Polícia Civil de Goiás após a cantora denunciá-lo por violência patrimonial, apropriação indébita, constrangimento ilegal, lesão corporal, ameaça e injúria.

Em nota, a Polícia Civil de Goiás informou que, através da Delegacia Estadual de Atendimento Especializado à Mulher, encerrou as investigações com o indiciamento de Cabral. Assim, o inquérito policial foi enviado à Justiça no dia 22 de fevereiro deste ano. No mesmo dia, a delegada de polícia Caroline Matos Barreiro afirmou que todas as provas apresentadas por Naiara foram suficientes para comprovar que Rafael era o autor do crime. Agora, o Ministério Publico irá avaliar o caso.

Alívio

Após o resultado, a assessoria de imprensa de Naiara se pronunciou sobre o caso: “Após tomar ciência da notícia, Naiara Azevedo se sente aliviada com o resultado". Como o caso corre em segredo de justiça a assessoria informou que ela não irá se manifestar.