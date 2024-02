Ex-repórter da Globo baleada na saída da Sapucaí ainda não sente os pés

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A jornalista Nathalia Santos, 30, ainda não sente os pés após ter sido baleada na saída da Sapucaí na segunda-feira (12).

A ex-repórter da Globo foi baleada em uma tentativa de assalto. Ela estava com o marido, indo embora do segundo dia dos desfiles das escolas do Rio de Janeiro.

Nathalia disse que está grata por estar viva. "Eu tava com meu esposo, falei pra ele: 'corre para o hospital'. Eu só pensava nos meus filhos. Eu tenho dois filhos e a única coisa que vinha na cabeça era: eu não quero deixar os meus filhos agora", disse ao Encontro (Globo) na manhã desta quinta-feira (15).

Ela relatou como foram os disparos. "A gente tava de táxi. O carro deu uma desacelerada, o motorista viu duas pessoas que aparentemente queriam atravessar a rua, reduziu para eles atravessarem e continuou. Nisso, o carro foi alvejado".

A jornalista segue no CTI, sendo monitorada após passar por cirurgia. "Coloquei uma haste, a bala ainda tá alojada, porque a prioridade era fazer o que trazia risco a vida. Precisei fazer uma transfusão de sangue, mas os médicos estão otimistas".

Nathalia ainda não sente os pés. "Mas, pelo o que os médicos falaram, tá tudo dentro do esperado. Mas assim, honestamente, não é uma coisa que tá me preocupando agora. Tô muito feliz de estar viva".