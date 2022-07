Expectativa de Caldas Novas é receber 500 mil turistas nas férias de julho

Julho chegou e a cidade de Caldas Novas, no Sul do estado, espera receber 500 mil turistas neste mês de férias. A previsão é da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (Abih-GO), que ressalta que a rede de hotelaria projeta uma ocupação de 100%. Ao todo, são cerca de 156 mil leitos disponíveis no município.

Segundo informações do secretário de Turismo, Daniel Ribas, a previsão é que 31 mil turistas passem pela rodoviária de Caldas Novas. De acordo com Rosângela Marçal, vice-presidente da Abih-GO, não será somente a hospedagem que terá um crescimento, mas parte do comércio terá um aumento de 35% a 40% em relação a 2021.

Além dos 12 parques termais, o município possui opções de lazer, como o lago Corumbá V, feira livre, museu de bonecos gigantes, castelo medieval, parque estadual da Serra de Caldas e uma grande diversidade gastronômica com bares, restaurantes e outras atrações.

Thaynara Mesquita é estagiária de Jornalismo do convênio GJC/Uniaraguaia