Exposição no Centro Cultural da UFG compartilha legado de Célia Câmara

Um percurso retrospectivo nas artes em Goiás, abrangendo quatro décadas de produções artísticas para apresentar o fio descobridor de uma verdadeira mecenas. É o que traz a exposição Célia Câmara - Uma Mulher Atemporal, Um Amor à Arte.

A mostra, que faz parte das comemorações aos 25 anos da Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas (Fundahc), será lançada nesta quinta-feira (16) em evento para convidados, às 19h, no Centro Cultural da Universidade Federal de Goiás (CCUFG), e estará aberta ao público desta sexta-feira (17) até o dia 15 de janeiro do próximo ano.

Com 60 obras de artistas renomados, a exposição oferece pela primeira vez ao público goiano uma visão de parte do acervo reunido inicialmente pela Fundação Jaime Câmara, e doado posteriormente para Fundahc. Além de refletir a maestria técnica e estética de diferentes criadores, a mostra também presta homenagem a Célia Câmara, figura icônica no cenário cultural do Estado.

Célia Câmara dedicou boa parte da sua vida à ampliação da presença dos pintores e escultores residentes em Goiás no mercado das artes. A marchand mais prestigiada da capital, e de grande renome no Brasil, colaborou na consolidação das carreiras de todos os grandes nomes de sua geração.

Seja por meio de compra, exposições ou incentivo, trouxe cada vez mais visibilidade para firmar a identidade de uma cena artística propriamente goiana, assim como buscou a autonomia e a valorização do patrimônio cultural.

Muitos dos artistas que contaram com o apoio de Célia poderão ser conferidos no CCUFG, sendo a obra mais antiga uma pintura de Cleber Gouveia, datada de 1971. “Essa exposição surgiu do desejo de expor um conjunto de obras que atestam a vitalidade do cenário da produção artística no Estado desde a década de 1970. Ela tornou-se hoje possível, portanto, pela parceria firmada em 2019 entre a Universidade Federal de Goiás e a Fundahc, e que possibilitou ser acolhida pelo Centro Cultural UFG, sob os cuidados do setor interno de museologia que assume hoje em dia a conservação preventiva e a salvaguarda desse acervo de suma importância”, diz Samuel de Jesus, curador da mostra e professor de História da Arte na Faculdade de Artes Visuais (FAV) da UFG.



Obras

O recorte selecionado conta com grande diversidade de estilos, que dialogam com os maiores movimentos da arte moderna e contemporânea, mas sempre mantendo um laço com a cultura regional. A curadoria destaca uma tela de G. Fogaça que lembra as paisagens fauvistas de Henri Matisse, assim como as obras de Carlos Bracher, de Virginia Guimarães, ou de Adelina Alcântara que se aparentam às figuras e às paisagens expressionistas inquietas de Karl Schmidt Rottluf ou de Max Beckman.

Na composição com garrafas de Roosevelt ou a construção geométrica de Di Paiva ecoam as lições cubistas de Pablo Picasso. Outro destaque é a colagem de Carlos Scliar, que brinca com as palavras assim como faziam Kurt Schwiters ou Raoul Hausmann.

Nos retratos dos camponeses de Alcione Guimarães há quem veja referência aos murais de Diego Rivera. A celebração de uma arte popular brasileira secular pode ser conferida nas telas do naif Fé Cordula. Já as figuras humanas suaves e silenciosas de Omar Souto, de acordo com os curadores, lembram a melancolia das fotografias pintadas dos mestres do Ceará.

Compõem a mostra obras de Selma Parreira, Anselmo Rodrigues, Ciça Fitipaldi e Filomena Gouvêa, representantes das abstrações líricas da década de 1960. Em uma guinada chamada em seu tempo de figuração livre, na década de 1980, apresenta obras de Célio Braga, Edney Antunes, Marcelo Solá, Marques de Sá, Pitágoras, Rodrigo Godá e ainda Elder Rocha.

“Esta lista de artistas, que tanto contribuíram na consolidação das artes visuais na cidade de Goiânia, nos leva a refletir sobre o que pode definir, hoje em dia, o papel do colecionador e no caso que nos interessa, da sua vertente feminina”, diz Samuel José de Jesus no texto curatorial.

Muito mais que uma coleção, o acervo reunido por Célia Câmara e repassado a Fundahc conta com um total 129 obras. É fruto de um longo trabalho de mecenato, com compra, coleta e armazenamento de bens culturais de natureza e tipologias diversificadas (pinturas, gravuras, fotografias e esculturas). São memórias individuais e coletivas, como destaca o Antônio da Matta, do Museu de Arte de Goiania (MAG).