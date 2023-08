Fábio Jr. e Dilsinho farão feat no palco do Criança Esperança

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O show beneficente do "Criança Esperança", mais uma vez, vai reunir artistas de variados estilos com repertórios especiais na próxima segunda-feira (7) na Globo. Dilsinho e Fábio Jr. fazem parte desse time e estarão juntos no palco.

"É uma honra ser, mais uma vez, convidado para participar dessa corrente do bem que ajuda tantos jovens e crianças pelo país. Poder subir ao palco, fazer o que eu mais amo, ao lado de grandes amigos, e ainda ajudar o próximo é a combinação perfeita. Estou ansioso para mais um ‘Criança Esperança’", conta Dilsinho.

"A educação é fundamental, é o presente da nação. Poder ajudar a disseminar a informação e fazer com que cada vez mais crianças e jovens possam ter acesso a ela, é, sem sombra de dúvidas, uma missão linda. Sou muito grato de poder, novamente, contribuir um pouquinho para o crescimento e desenvolvimento do futuro do nosso país", celebra o cantor.

Fábio Jr. também não esconde a empolgação para participar do show: "nossa, eu estou muito feliz mesmo! A expectativa está a mil! Acho que é aquele momento que a gente já sabe que vai dar tudo certo e que o Brasil abraça e dá as mãos para ajudar! É muito lindo. É uma mega ação de amor!"

"No palco é sempre aquela alegria, a moçada toda envolvida ali para alcançar os objetivos de doações. E, de casa, como espectador, ver as histórias de realização, crianças e adolescentes podendo realizar seus sonhos através de um projeto é muito especial. Eu sempre digo que ‘ninguém faz nada sozinho’ e é verdade! Fazer parte de um movimento desse tamanho, que a gente conhece, confia e sabe que ajuda tantos projetos reais de educação e transformação de vidas é um presente!", diz Fábio.

Com apresentação de Marcos Mion e Ivete Sangalo, o show beneficente chega à sua 38ª edição trazendo também Xuxa, Angélica, Eliana, Ludmilla, Zeca Pagodinho, Leo Santana, Chitãozinho e Xororó, Negra Li, MC Cabelinho, Sarah Beatriz, Alcione, Péricles, Liniker, Baco Exu do Blues e MC Carol.