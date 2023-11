O romance está no ar nesta sexta-feira (1º), em Goiânia, com o cantor Fábio Júnior. O dono de hits como "Só Você" e "Alma Gêmea", promove um show especial no Arena Multiplace, a partir das 20 horas.

Aos 70 anos, o paulistano é um galã incorrigível da cultura brasileira. O Arena Multiplace está localizado no Setor Alto da Glória. Os ingressos custam a partir de R$ 160 (inteira).