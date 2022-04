Fátima Bernardes assume The Voice, e Patrícia Poeta vai para o Encontro

A Globo confirmou nesta quarta-feira (13) a saída de Fátima Bernardes do Encontro, programa que ela comanda desde 2012. Porém, a apresentadora não está se despedindo da emissora. Segundo comunicado, ela vai assumir o talent show The Voice Brasil.

A mudança ocorrerá logo após o aniversário de 10 anos do matinal, em julho. Ela acarretará uma dança das cadeiras na emissora, com Patrícia Poeta ficando como titular do Encontro e deixando o É de Casa, que ela apresentava. Manoel Soares fará dupla com ela.

Com isso, a jornalista Maria Beltrão, que estava na GloboNews, passa a ocupar a vaga de Patrícia no programa das manhãs de sábado. Até então, ela comandava o Estúdio i, no canal pago. Com a novidade, Andréia Sadi comandará a atração.

No caso do Encontro, a mudança não será apenas de apresentador. O programa será transferido dos Estúdios Globo do Rio para São Paulo. A ideia é que isso garanta uma sinergia maior com a produção do Mais Você, de Ana Maria Braga.

De momento, o Mais Você parece ser o menos afetado na dança das cadeiras. A única mudança anunciada é a chegada do novo parceiro de bancada da apresentadora, o substituto do Louro José, que já vem aparecendo aos poucos na atração.

"Essas mudanças vão trazer frescor para uma programação de sucesso, que é líder de audiência pois já faz parte das manhãs de milhões de brasileiros", afirma Amauri Soares, diretor da TV Globo, em comunicado. "A essência se mantém e se renova junto com quem nos assiste. A ideia com essa super manhã repaginada, com novos âncoras, é contribuir cada vez mais com o início do dia do público, entendendo o que faz diferença para ele."

No É de Casa, além de Maria Beltrão, farão parte do time de apresentadores Thiago Oliveira (ex-Esporte Espetacular e Fantástico), Rita Batista (que estava como parceira de Fátima no Encontro) e Talitha Morete (que costuma comandar o Mais Você nas ausências de Ana Maria). Deixam o programa André Marques e Ana Furtado.

"Estamos renovando, e ao mesmo tempo fortalecendo, um conceito muito bem recebido pelo público e pelo mercado, que mescla atualidades com entretenimento", comenta Mariano Boni, diretor de Variedades da Globo. "Os matinais da TV Globo levam ao ar mais de 20 horas de transmissão ao vivo por semana e vão seguir cada vez mais sintonizados com a jornada de quem os assiste no país todo."

A chegada de Andréia Sadi ao Estúdio i foi comemorada pelo diretor da GloboNews, Miguel Athayde. "É ano de eleição, planejamos uma cobertura especial e agora anunciamos a nossa primeira grande novidade", adiantou. "Experiente e talentosa, muito respeitada na cobertura política, repórter incisiva - nos bastidores e na frente das câmeras -, a Sadi vai comandar o Estúdio i que o público adora ver: jornal quente, relevante, dinâmico, moderno e descontraído."

Por fim, no Esporte Espetacular, a apresentadora Karine Alves foi efetivada definitivamente no bloco do programa para São Paulo. O programa segue comandado por Barbara Coelho e Lucas Gutierrez.

LEIA A ÍNTEGRA DO COMUNICADO DA GLOBO

"Acorda, menina! Vem aí a super manhã da TV Globo! A partir de julho, a programação matinal da emissora estará diferente, com uma série de novidades para abrir o dia com diversão, prestação de serviço e informação. Novos apresentadores e mudança no local de transmissão vão movimentar os consagrados formatos do Mais Você, Encontro e É de Casa. O Estúdio i, na GloboNews, também terá novidades.

"Essas mudanças vão trazer frescor para uma programação de sucesso, que é líder de audiência pois já faz parte das manhãs de milhões de brasileiros. A essência se mantém e se renova junto com quem nos assiste. A ideia com essa super manhã repaginada, com novos âncoras, é contribuir cada vez mais com o início do dia do público, entendendo o que faz diferença para ele", explica o diretor da TV Globo, Amauri Soares.

Em junho, Fátima Bernardes vai se despedir do Encontro, depois de 10 anos à frente do matinal, para assumir um novo desafio. Em outubro, ela apresentará a décima primeira temporada do The Voice Brasil, que promete reviravoltas surpreendentes do início ao fim. O Encontro passará a ser comandado por Patrícia Poeta, na companhia de Manoel Soares, diretamente de São Paulo. A dupla discutirá assuntos que estão na pauta do dia, promoverá bate-papos e apresentações musicais. A transferência do programa para São Paulo, onde o time do Mais Você também está instalado, vai garantir maior sinergia entre as produções. Ana Maria Braga, acompanhada de seu novo parceiro de bancada, seguirá à frente do Mais Você, trazendo para o público suas receitas e dicas culinárias, convidados especiais, frases inspiradoras, além da crítica bem-humorada dos assuntos de interesse do brasileiro.

As manhãs de sábado também estarão diferentes: Maria Beltrão virá da GloboNews para comandar o É De Casa, ao lado de Thiago Oliveira, Rita Batista e Talitha Morete. O time de apresentadores da nova fase do matinal promete entrevistas, muita música boa e dicas valiosas que facilitam a rotina doméstica. "Estamos renovando, e ao mesmo tempo fortalecendo, um conceito muito bem recebido pelo público e pelo mercado, que mescla atualidades com entretenimento. Os matinais da TV Globo levam ao ar mais de 20 horas de transmissão ao vivo por semana e vão seguir cada vez mais sintonizados com a jornada de quem os assiste no país todo", destaca o diretor de Variedades, Mariano Boni. No time de apresentadores desde a estreia do 'É de Casa', André Marques deixará o matinal, assim como Ana Furtado, que conversa com a Globo sobre novos projetos para suas diversas plataformas.

Para o lugar de Maria Beltrão na apresentação do Estúdio i, na GloboNews, foi escalada a jornalista Andréia Sadi. Multitarefas e utlraconectada, Sadi vai emprestar toda a sua versatilidade para o comando do programa diário que antecipa tendências e discute os principais acontecimentos do dia, de maneira descontraída e com interatividade. "É ano de eleição, planejamos uma cobertura especial e agora anunciamos a nossa primeira grande novidade. Experiente e talentosa, muito respeitada na cobertura política, repórter incisiva - nos bastidores e na frente das câmeras -, a Sadi vai comandar o Estúdio i que o público adora ver: jornal quente, relevante, dinâmico, moderno e descontraído", afirma Miguel Athayde, diretor da GloboNews.

No domingo, o Esporte Espetacular receberá definitivamente o reforço de Karine Alves, com as notícias do esporte de São Paulo. Totalmente reformulado, o programa passou a ser gravado em março nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, em um amplo e moderno cenário, onde Barbara Coelho e Lucas Gutierrez recebem convidados e apresentam novos quadros."