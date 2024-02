Fátima Bernardes não renova com a Globo e passa a trabalhar por obra certa

Fátima Bernardes, jornalista e apresentadora da Globo por quase 40 anos, não é mais funcionária fixa da emissora. Seu contrato venceu no fim do ano passado e não foi renovado. Agora, ela passa a trabalhar por obra certa, ou seja, é contratada somente durante a duração de um certo programa. A emissora confirmou a mudança à Folha de S.Paulo

Fátima não tem projetos previstos atualmente na Globo. O The Voice Brasil, que apresentou em 2022 e 2023, foi cancelado após 12 edições. Assim como a Gente, programa que estreou em outubro no canal pago GNT, não terá nova temporada.

É a primeira vez em 37 anos em que a ex-âncora do Jornal Nacional fica sem projeto fixo com a Globo. Ela também apresentou o Jornal da Globo, o Fantástico e o Jornal Hoje. Entre 2012 e 2022, foi apresentadora do Encontro.

A jornalista e apresentadora anunciou que estará no projeto "Paris é Brasa" para cobrir as Olimpíadas de 2024 pela Play 9, midiatech de Felipe Neto. A cobertura não inclui as competições, mas vídeos 100% on-line, nas redes sociais, de bastidores e curiosidades.