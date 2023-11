Fátima Bernardes revela ansiedade com estreia da 12ª The Voice

Falta pouco para os técnicos virarem as cadeiras, permitindo ao público conhecer novos talentos da música nacional! A partir desta terça-feira (28), Fátima Bernardes comanda a estreia da 12ª e última temporada do The Voice Brasil. Às terças e quintas, logo após "Terra e Paixão", os espectadores poderão acompanhar novas emoções, histórias e vozes de tirar o fôlego, com Iza, Carlinhos Brown, Michel Teló e Lulu Santos nas posições de técnicos.

“É impressionante como tem gente neste País que canta bem. As vozes estão lindas, os números estão incríveis e vai ser lindo, muito emocionante. Fora que teremos muitas surpresas. Minha expectativa é um programa lindo”, conta Fátima.

Tendo feito sua estreia há pouco mais de um ano na família Voice, a apresentadora reflete sobre o significado do reality em sua trajetória:

“Para mim, foi a possibilidade de me entregar por inteiro ao entretenimento. O Encontro foi meu primeiro passo, mas ainda trazia muito material jornalístico; o The Voice, não. Independentemente do que estiver acontecendo no mundo, apresentar o Voice é lidar apenas com beleza, talento, emoção, sonhos”, diz ela.