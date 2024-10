Fã de Leonardo, idosa de 80 anos, canta no palco e viraliza na web

Para comemorar seus 80 anos, a família de uma idosa a presenteou com um show exclusivo do cantor Leonardo. A reação da aniversariante viralizou nas redes sociais e encantou os internautas.

Dona Nena realizou o seu tão sonhado sonho, no final de agosto, em São Paulo, mas o vídeo viralizou recentemente.

A idosa de 80 anos de idade chegou a subir no palco para ouvir de perto e cantar com o sertanejo goiano.

Além de Leonardo, a festa contou com apresentação de Paula Fernandes. Os detalhes foram divulgados pela empresa responsável pela organização do evento: “O vídeo mais lindo que você vai ver hoje! Para celebrar os 80 anos da Dona Nena, os filhos se reuniram para dar de presente o show do seu artista favorito! E a reação dela foi uma das memórias mais lindas da noite”, escreveram.