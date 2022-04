Fãs do Guns N’ Roses enfrentam até 4 horas na fila para comprar ingressos em Goiânia

A venda de ingressos para o show do Guns N' Roses em Goiânia, iniciada nesta quarta-feira (20/4), foi uma verdadeira corrida contra o tempo para os fãs da banda norte-americana, que subirá ao palco do Estádio Serra Dourada no dia 11 de setembro deste ano. Os ingressos no site esgotaram rapidamente e o público precisou ir em busca da venta presencial, na bilheteria do estádio. Sob o sol quente da tarde goianiense, as pessoas esperaram entre duas e quatro horas para não perderem a oportunidade de ver Axl Rose, Slash e Duff McKagan em solo goiano.

Sucesso absoluto no final dos anos 1980 e início dos anos 1990, o Guns marcou a geração da designer de interiores Clênia Paula, de 44 anos. Ela esperava sentada no meio fio, ao lado do filho de 10 anos, afastada da multidão, enquanto aguardava o marido comprar os ingressos depois de três horas na fila. Ao DAQUI, ela contou que desde a juventude não só acompanha a banda, como também possui uma relação especial com as músicas. “A banda faz parte do meu relacionamento e do meu marido”, diz a designer que verá o Guns N’ Roses pela primeira vez ao vivo. Animada, Clênia brinca e diz que deseja que o show seja muito bom, já que irá levar o seu filho no primeiro concerto musical “fora da barriga de mamãe”.

O estudante Louis Prado, de 20, por outro lado, estava em pé na fila enquanto sua mãe o aguardava. Após três horas debaixo do sol, ele lista reclamações da organização do evento “como que eles abrem do nada uma quarta fila?”, pergunta indignado. “Não foi organizado uma fila para deficientes”, continua. Segundo ele, a demora se dava porque o ingresso estava sendo impresso na hora.



Louis conta que tentou comprar os ingressos no site no horário de abertura das vendas. “Eu entrei no site e o primeiro lote já estava esgotado, e em questão de cinco minutos o segundo lote também esgotou”. O fã do Guns N’ Roses acompanha a banda há um tempo pela internet, e garante que a banda é uma das que apresenta o melhor espetáculo e, por isso, possui altas expectativas com o evento. “Até brinco com minha mãe que é a única banda que eu realmente faço questão de ir no show”, diz.

Já o empresário Thiago Apolinário, de 32, não teve problema com a compra online. Depois de não conseguir comprar o primeiro lote, conseguiu adquirir ingressos no segundo e terceiro lote para quase toda a família. Faltando só o irmão, cunhada e tios, Thigo estava há uma hora e meia acompanhando os familiates. “E agora aqui está no primeiro lote, e o povo está pagando mais barato aqui do que na internet”, disse rindo.

O empresário se diz fã da banda de hard rock desde a infância. Apesar do calor e do cansaço da espera, ele relata que as expectativas continuam "as melhores possíveis" para o primeiro show que verá do Guns N’ Roses. “Eu nunca mais vou ver eles, porque para voltar aqui no Brasil vai ser muito difícil, principalmente em Goiânia”, esclarece.

Retornando ao carro com os ingressos em mãos, por volta das 17h30, a designer Bárbara Cunha, acompanhada de sua mãe, relata que as duas chegaram na bilheteria às 14h30. Após tentaram comprar pela internet, Bárbara foi até o estacionamento do Serra Dourada para conseguir os ingressos. Quando perguntada se era fã da banda, sua mãe passou na frente e falou já de dentro do carro: “E eu sou fã desde quando eles eram jovens, há 35 anos sou fã deles”. Tendo acompanhado Axl Rose e sua turma somente pela televisão e internet, Bárbara diz que esse será o primeiro show dela com os seus pais.



Lotes

Os ingressos foram divididos em três lotes e o estádio, em quatro áreas: arquibancada, gramado, front stage e cadeiras cobertas. Os valores variam de acordo com a localidade escolhida e com o lote disponível.



A produção do show do Guns N´Roses, em Goiânia infomou que ainda há ingressos para alguns setores do Estádio Serra Dourada, mas que a preferência da venda será dada para os consumidores da compra física na bilheteria do estádio, em razão das filas. Assim que a situação for normalizada, as vendas, caso ainda restem ingressos, serão disponibilizadas novamente no site www.eventim.com.br.



Procon

Por conta da mudança de valores no preço dos ingressos, houve consumidores que acionaram o Programa de Atendimento ao Consumidor (Procon Goiânia). O órgão municipal também registrou reclamações sobre falta de estrutura no local para atender as longas filas.

"Os fiscais pedirão explicações à empresa responsável pelo evento, sobre a quantidade de ingressos disponibilizados na internet, cuja venda se esgotou rapidamente", diz a nota divulgada pela Procon à imprensa. O órgão também informou que tomará providências em cado de irregularidades.



A produção do evento explica que os lotes tinham números definidos de ingresssos. Com uma procura intensa, os primeiros lotes se esgotaram rapidamente, e, como consequência, houve a disponibilização de novos ingressos, com preços de acordo com os lotes seguintes.

Sobre a ida dos agentes de fiscalização do Procon de Goiânia, que estiveram na bilheteria oficial do evento e solicitaram informações sobre a virada dos lotes, a organização diz que dará os devidos esclarecimentos dentro do prazo concedido pelo órgão.