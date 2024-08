Fagner comemora 50 anos de carreira com show em Goiânia

O cantor e compositor Raimundo Fagner, um dos ícones da MPB, desembarca em Goiânia, no dia 4 de outubro. O artista prepara um show especial de celebração dos seus 50 anos de carreira.

A apresentação será no Centro de Convenções da PUC, no Jardim Mariliza, a partir das 21h30 e promete emocionar o público.

Fagner, que iniciou sua carreira em 1973 com o álbum “Manera Fru Fru, Manera: O Último Pau de Arara”, conquistou o Brasil com sua voz única e letras marcantes. No show "Fagner 50 Anos", o público poderá reviver clássicos como "Canteiros", "Fanatismo", "Revelação", "Quem Me Levará Sou Eu", "Mucuripe", "Asa Partida", "Espumas ao Vento", "Romance no Deserto", "Guerreiro Menino" e "Borbulhas de Amor", entre outros.



Além desses sucessos, Fagner apresentará canções inéditas de seu novo álbum "Além Desse Futuro", lançado recentemente após uma década sem discos de inéditas. Entre as faixas do novo álbum está uma releitura de "Onde Deus Possa Me Ouvir", uma homenagem ao cantor e compositor mineiro Vander Lee, falecido em 2016.

Os ingressos estão sendo vendidos pelo site da Ingressosa, a partir de R$ 110.

Serviço:

Show "Fagner 50 Anos"

Data: 4 de outubro de 2024

Local: Centro de Convenções da PUC, em Goiânia

Horário: 21h30