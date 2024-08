Falamansa faz show gratuito em Goiânia neste sábado (16)

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) anunciou, que fará no próximo sábado (17) a 2ª edição do Arraiá do Detran-GO, em comemoração aos 44 anos de fundação da autarquia.

A festa será comandada pelo grupo de forró Falamansa a partir das 19 horas, na sede do órgão, no Setor Cidade Jardim, em Goiânia. Entre as atrações estará também o locutor Enoque Neto. O local será todo decorado no tema junino, com barraquinhas que vão oferecer comidas como pamonha, milho cozido, canjica, pastel, espetinho, entre outras.

O evento é gratuito e aberto ao público.



SERVIÇO

2º Arraiá do Detran-GO

Quando: Sábado, 17 de agosto, a partir das 19h

Local: Sede da Autarquia em Goiânia (Avenida Atílio Correia Lima, n° 1875, Setor Cidade Jardim).