Família de Dania Mendez se surpreende com apoio dos brasileiros e agradece

Após a saída de Dania Mendez do BBB 23 no início da tarde desta sexta-feira (17), a família da mexicana resolveu se pronunciar nas redes sociais. Em nota, eles agradeceram o carinho do público com a sister em meio às acusações de importunações sexuais e, consequentemente, as eliminações de MC Guimê e Cara de Sapato do reality brasileiro.

"De todo o coração, queremos agradecer infinitamente todas as pessoas que estão apoiando Dania com tanto amor, sororidade e compreensão", começa a nota. "Obrigado a produção do Big Brother Brasil e do Casa de Los Famosos USA por cuidar e proteger Dania e todas as mulheres dos dois projetos", continua o texto dos parentes da hermana, que também destaca o exemplo dado ao mundo inteiro das duas produções com relação ao respeito à mulher.

A família tratou de tranquilizar os fãs de Dania com relação ao estado de espírito da sister. "Estamos tranquilos em saber que Dania se encontra bem e protegida o tempo todo. O nosso coração está com o público dos dois países, aos seus companheiros por estarem com ela e apoiá-la neste momento. Obrigado por tanto carinho".

Dania ainda não tem noção da aceitação que teve do público brasileiro. Nas redes sociais, fãs já querem fazer dela campeã do reality La Casa de Los Famosos 3. Uma campanha a favor da sister foi até iniciada, mas não é permitido aos brasileiros votarem no site do programa. Quando a página é acessada, aparece uma mensagem dizendo que a votação não está disponível na área do Brasil: "La votación de La Casa de Los Famosos no está disponible en su área."