Família de Marília Mendonça faz rifa de violão da cantora para ajudar vítimas no Rio Grande do Sul

A família da cantora Marília Mendonça decidiu rifar o violão da cantora para ajudar as vítimas no Rio Grande do Sul. De acordo com informações divulgadas pela mãe de Marília Mendonça, a Dona Ruth, o valor de cada rifa custa R$ 5 e pode ser adquirida por meio do site Rifa Digital.

O irmão da cantora, João Gustavo, publicou um vídeo incentivando as pessoas a comprarem a rifa. “O dinheiro que a gente arrecadar nós vamos enviar cem por cento. A gente vai fazer o bem para o próximo”, afirmou.

A família tem a meta de atingir a venda de 1 milhão de rifas. Segundo publicado por João, o sorteio será realizado no dia 13 de maio por meio da plataforma sorteador.com.br.

De acordo com as informações do sorteio, caso o ganhador seja de fora de Goiânia, é necessário arcar com os custos do frete para a entrega do violão.

Nas redes sociais, Dona Ruth ainda compartilhou que, além das rifas, ela está empenhada em contribuir.

Eu estou comprando um caminhão fechado de água para mandar para lá. As roupas que seriam do bazar que eu estava guardando há muito tempo eu vou mandar tudo para lá, além dos sapatos, comprei cobertor e remédios”, comentou.

Em vários comentários, há apoio de diversos seguidores. Um deles escreve: “com certeza, se a rainha Marília tivesse viva, ela faria o mesmo”. Outro seguidor elogia “que orgulho. Sabemos que a Marília moveria céus e mundos para ajudar o povo do sul nessa tragédia. Faremos no possível a vontade dela. Estamos juntos!”, comentou.

Veja informações do sorteio: