Família real cumprirá luto oficial de 7 dias a partir do funeral de Elizabeth

O período de luto oficial da família real britânica pela morte da rainha Elizabeth 2ª será de sete dias a partir do funeral, anunciou o Palácio de Buckingham nesta sexta (9).

Nesse intervalo, residências reais devem permanecer de portas fechadas, com bandeiras hasteadas a meio-mastro. Coroas de flores podem ser deixadas do lado de fora dos portões pela população.

Ainda não há informações sobre a data do funeral, mas a expectativa é que ele aconteça 11 dias depois da morte da soberana.

Uma salva de tiros em homenagem a Elizabeth está marcada para o início desta tarde no Hyde Park, em Londres, com uma rodada para cada um dos 96 anos de vida de Elizabeth.

Morte da rainha

O Palácio de Buckingham confirmou na tarde desta quinta-feira (8), a morte da Rainha Elizabeth II, aos 96 anos. A monarca, que já estava sob supervisão médica após agravamento de seu estado de saúde, morreu no Castelo de Balmoral, na Escócia.

A morte da monarca com o reinado mais longevo da história do Reino Unido, movimentou as peças do tabuleiro do poder inglês, alçando Charles ao posto de monarca aos 73 anos de idade, o mais velho a assumir o posto.

O próximo nome à linha sucessória é o príncipe William, duque de Cambridge, e filho de George com Diana, ao lado da esposa, Kate Middleton, duquesa de Cambridge e futura rainha consorte, substituindo a recém-empossada Camilla Parker Bowles.