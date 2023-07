Fantástico completa 50 anos com novidades

Fantástico é chegar aos 50 anos se reinventando a cada dia, sem perder a essência. Um dos mais importantes programas da história da televisão brasileira, o Fantástico completa cinco décadas em agosto e, depois de quase 2.600 edições exibidas, continua combinando jornalismo, entretenimento e esporte, o tripé que move o Show da Vida.

Para celebrar esse aniversário, o Fantástico vai revisitar cada década do programa. A partir de 6 de agosto, serão exibidos cinco documentários, um por semana, mostrando as transformações do País e do mundo a cada dez anos, os personagens que ajudaram a construir essa história, os shows e quadros inesquecíveis, e as reportagens marcantes que fomentaram o legado do programa. O estúdio também passará por uma remodelação, a maior desde que o atual cenário foi inaugurado, em 2014. O palco será ampliado, contará com LED por baixo do piso e três novas telas, que por vezes permitirá colocar os entrevistados no palco virtualmente, em forma de holograma.

E as novidades não param por aí. Ao longo do segundo semestre, novas séries e quadros vão estrear tendo como pano de fundo a variedade de temas que marcam o programa. Comportamento, saúde, música, entretenimento, diversidade e universo feminino estão contemplados entre os projetos do <FI10>Show da Vida para o segundo semestre de 2023, liderados por repórteres e profissionais reconhecidos e queridos pelo grande público.

“O Fantástico foi criado para ser um mosaico. No início era um programa mais de entretenimento, com muita música, teatro, circo e curiosidades, pontuado por notícias. Ao longo dos anos, foi mudando de acordo com as necessidades do tempo e as exigências do público. E assim manteve sua importância, seu frescor e sua vitalidade ao longo de 50 anos. Nós temos muito orgulho da nossa história. São combinações inesgotáveis que fazem o programa ser fascinante. Nós nunca perdemos a capacidade de nos encantar e de nos espantar com o novo”, ressalta o diretor Bruno Bernardes.

Atualmente, o programa é apresentado por duas mulheres, uma parceria bem-sucedida, com uma complementando o trabalho da outra, como elas gostam de dizer. A brasiliense Poliana Abritta chegou ao programa em novembro de 2014 e a paulistana Maju Coutinho, exatamente sete anos depois.

“Fantástico para mim é você ter um programa capaz de dialogar com as famílias brasileiras de forma relevante, e ao mesmo tempo com leveza, suavidade e esperança. Isso é algo único. Eu não conheço outro programa que tenha a história que o Fantástico tem, o vínculo com as famílias e a repercussão. A letra da tradicional música de abertura do programa, criada pelo Boni e pelo Guto Graça Mello, ecoa dentro de cada um da nossa equipe como um norte, uma forma de mostrar exatamente o papel que o Fantástico tem”, afirma Poliana Abritta.

“O Fantástico é um programa que está sempre em movimento, na vanguarda. Apesar de ser planejado e produzido durante a semana, muitas vezes ainda não estamos com ele fechado quando entra no ar. A notícia é sempre a prioridade. Nosso compromisso é com a excelência e o ineditismo” complementa Maju Coutinho.

O compromisso com a notícia, o aprofundamento dos assuntos mais falados na semana e reportagens especiais seguem como marca do jornalismo feito pelo Fantástico. E nesse grande mosaico, a música e as entrevistas com grandes talentos do Brasil e do mundo, os lançamentos de clipes e álbuns, assim como o humor em quadros como Avisa Lá que Eu Vou, com Paulo Vieira, fazem parte deste pacote. No esporte, que há 15 anos fecha as edições do programa, os cavalinhos substituíram a zebrinha, e agora ganharam a companhia das eguinhas. As brincadeiras do futebol caíram no gosto popular, e hoje todo mundo sabe que quando alguma coisa acontece três vezes, significa que pode pedir música no Fantástico.

A receita do programa está em constante evolução. E assim o Fantástico segue sendo único e indispensável. Os 50 anos chegaram, mas a chave para a longevidade é sempre olhar para frente, para as novidades desse show que é a vida. Tudo isso é fantástico!