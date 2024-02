Fantasia de Gabi Martins falha na avenida e ex-BBB quase deixa seios à mostra

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gabi Martins passou por um aperto durante o desfile de Carnaval da Unidos de Vila Isabel, na noite de segunda-feira (12), na Marquês de Sapucaí.

O adereço que ela usava na região do colo acabou subindo por causa da movimentação e quase deixou os seios da ex-BBB à mostra. A cantora, no entanto, usava um adesivo na região. Após a apresentação, ela disse que ficou com vergonha e desesperada.

"Eu nunca tinha passado por isso em um desfile, é desesperador. Eu sabia o que estava acontecendo, mas não podia parar. Ficava preocupada se as pessoas estavam vendo, mas me fingi de plena e fui até o fim", disse em entrevista à revista Quem.

"No final, comecei a chorar muito, fiquei com muita vergonha. É um pouco constrangedor. No início, eu fiz movimentos mais bruscos e subiu o sutiã. Bola para frente, acontece."

Em 2022, Gabi recebeu críticas após um vídeo seu sambando repercutir nas redes sociais.