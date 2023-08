Faustão se emociona ao agradecer família do doador

Faustão, de 73 anos, postou vídeo agradecendo à família do doador de seu coração. O apresentador passou por uma cirurgia de transplante no domingo. Ele aparece sentado, e agradece a toda torcida.

Com a voz rouca, explica: "Estou com a voz assim porque fui entubado. Não sinto nada, nenhuma dor. Estou completamente recuperado. Para que todo mundo tenha a certeza do que é um transplante, dos 200 e poucos transplantes, 60 esperaram menos de um mês. Eu dei sorte também nessa fila".

Na sequência, ele faz um "agradecimento especial" a José Pereira da Silva, pai de Fábio, homem que doou o coração a Faustão. "Ele teve uma grandiosidade incrível, uma generosidade absurda e proporcionou que eu continuasse vivo. Eternamente grato ao José Pereira da Silva, um homem simples...", diz o apresentador, que se emociona.

"Eu fico emocionado porque ele me deu a chance de viver de novo. Agradecer ao Érisson, irmão do Fabio, à Jaqueline, a viúva. Esses que eu tenho que agradecer. As pessoas das mais humildes, que na hora que eu precisei me deram um coração novo. Eu sei que na internet tem um monte de merda, os caras falando bobagem. Se eu tivesse preocupado com isso, não teria nem começado a minha carreira. Portanto, você que gosta de mim: eu tenho que dar uma satisfação para você".

Faustão diz que sua recuperação é fantástica: "Eu não acreditava que isso fosse acontecer. Para mim foi uma tremenda surpresa, mas especialmente para Jose Pereira da Silva, pai do Fabio, que teve morte natural. Graças à imensa generosidade dele, do irmão e da viúva, estou vivo. Vou agradecer sempre, e espero pessoalmente agradecer. A única coisa que eu prometo é honrar a memória do seu filho fazendo só coisas boas".