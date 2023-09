Fernanda Abreu fará show de encerramento da Amarê Fashion

A cantora e compositora Fernanda Abreu fará o grande show de encerramento da Amarê Fashion - Semana da Moda Goiana, evento realizado pelo Sebrae Goiás (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) junto com o Sistema Fecomércio Sesc Senac e o Governo do Estado de Goiás. A apresentação acontece no dia 2 de setembro, às 22h, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia.

Os ingressos são limitados e podem ser trocados por 1kg de alimentos não perecíveis por credencial válida e por 2kg de alimento para público geral, inclusive no dia do show no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON). De forma antecipada, as trocas podem ser feitas nas unidades do Sesc Centro, Universitário e Faiçalville.

Bailarina profissional, compositora e intérprete de sucessos como “Garota Sangue Bom” e “Rio 40 graus”, Fernanda Abreu foi backing vocal da banda de rock Blitz, que fez parte do movimento responsável por popularizar o Rock no Brasil nos anos 80.