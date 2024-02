Fernanda Gentil é diagnosticada com paralisia facial

A jornalista Fernanda Gentil usou suas redes sociais para fazer um alerta aos seus seguidores após ser diagnosticada com paralisia de Bell. Ela percebeu que as funções motoras do rosto não estavam funcionando corretamente ao mandar beijos para o filho.

Ao abraçar e beijar o filho, ela percebeu que a boca estava meio dormente, mas esqueceu. Só reparou que algo estava realmente errado no dia seguinte, quando estava saindo para trabalhar.

"Comecei a mandar vários beijos e não saia, a boca não firmava, sabe?", disse a loira, em seu perfil oficial no Instagram.

A famosa foi diagnosticada com paralisia de Bell, uma condição médica que afeta o nervo facial, causando fraqueza súbita e temporária nos músculos do rosto.

A ciência ainda não sabe a causa exata da doença, mas acredita-se que a paralisia de Bell seja geralmente desencadeada por uma infecção viral, como o herpes simplex. Também pode ser causada por outros fatores, como inflamação do nervo facial. O tratamento depende da gravidade dos sintomas, podendo durar durante meses ou anos.