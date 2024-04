Fernanda promove filmes da Sessão da Tarde após eliminação

Com a passagem no "Big Brother Brasil 24" marcada por memes e referências a filmes, a Globo aproveitou a recém eliminação de Fernanda Bande para promover a Sessão da Tarde desta segunda-feira (1º). Ela gravou um conteúdo para as redes sociais contando as produções que seriam exibidas.

“Hoje tem Bacurau e Pinóquio. Como vocês sabem, eu adoro, são dois filmes incríveis”, disse.

A ex-sister ainda aproveitou para afirmar que foi chamada de “mentirosa” em diversos momentos do reality show. “Dá até para lembrar dos dias de BBB em Pinóquio. O Cine Loba \[“loba” foi um apelido que ela ganhou de fãs\] está aqui, na Globo, e vai rolar. Vejam os filmes dessa semana.”

Durante o discurso de eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt citou 36 filmes e séries para descrever os dois meses da confeiteira na casa.

Climão no ‘Mais Você’

Nesta segunda-feira (1º), a ex-sister foi a convidada especial do programa "Mais Você" e viralizou nas redes sociais por ter dado algumas ‘patadas’, na apresentadora Ana Maria Braga.

A loira disse que a confeiteira não conseguiu demonstrar qualidades esperadas de um campeão do programa: “Tem estratégias. Tem que ser agradável, amiga”, disse Ana Maria.“Tem que ser uma série de adjetivos que você passou longe deles”, prosseguiu a ‘mãe’ de Louro Mané.

“Passei longe? Então a gente não assistiu o mesmo programa”, respondeu Fernanda. Para muitos internautas, a ‘Loba’ bateu de frente com Ana e não se rendeu em nenhum momento:

“Gente, a Fernanda foi grandona com a Ana Maria, não deitou para ela e simplesmente mitou”, disse um.