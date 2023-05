Festa do Peão de Barretos anuncia Ana Castela, Mari Fernandez, Alok e mais

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos anunciou nesta terça-feira (16) a pré-programação do evento, que acontece entre 17 e 27 de agosto.

A 68ª edição do festival terá dois palcos principais, o Estádio de Rodeios e o Amanhecer. Mais de 50 shows já estão confirmados somente nos dois espaços.

Segundo os organizadores, durante o evento o público poderá, ainda, contar com 24 horas de programação envolvendo competições esportivas, apresentações e concursos culturais, gastronomia, atividades para o público infantil, entre outros.

No line-up desta edição estão desde duplas e cantores consagrados com carreiras consolidadas até as principais revelações da música sertaneja, promovendo um verdadeiro encontro de gerações. Confira:

Pré-programação

Dia 17 (quinta-feira)

Estádio

Simone Mendes

Mari Fernandez

Israel & Rodolffo

Dia 18 (sexta-feira)

Estádio

César Menotti & Fabiano

Menos é Mais

Zé Neto & Cristiano

Pedro Sampaio

Amanhecer

Vini & Lucas

Thales Lessa

Henrique & Diego

Malifoo

Dia 19 (sábado)

Estádio

Eduardo Costa

Luan Santana

Hugo & Guilherme

Dennis

Amanhecer

Fernando & Sorocaba

João Pedro & Cristiano

Trio Parada Dura

Kleo Dibah

Open Farra

Dia 20 (domingo)

Estádio

João Bosco & Vinícius

Lauana Prado

Marcos & Belutti

Dia 21 (segunda-feira)

Amanhecer

Mariana & Mateus

Kaique & Felipe

Pedro Paulo & Alex

Dia 22 (terça-feira)

Amanhecer

Bruno & Barreto

Mateus & Cristiano

Dia 23 (quarta-feira)

Estádio

Edson & Hudson

Gian & Giovani com projeto Boate Azul

Amanhecer

Lucas Reis & Thácio

Dia 24 (quinta-feira)

Estádio

Zezé Di Camargo & Luciano

Bruno & Marrone

Ícaro & Gilmar

Amanhecer

Fiduma & Jeca

Carvalho & Mariano

Nando Moreno

Dia 25 (sexta-feira)

Estádio

Matheus & Kauan

Ana Castela

Alok

Amanhecer

Maria Cecília & Rodolfo

Gustavo Moura & Rafael

Felipe & Rodrigo

Luan Pereira

Dia 26 (sábado)

Estádio

Chitãozinho & Xororó

Jorge & Mateus

Clayton & Romário

Amanhecer

Zé Ricardo & Thiago

Bruno Rosa

Jefferson Moraes

Diego & Arnaldo

Rick & Renner

INGRESSOS

Os ingressos para a 68ª Festa do Peão de Barretos estão à venda através do site oficial e pelo https://barretos.totalacesso.com/.

Os setores disponíveis são: Parque/Rodeio/Show (acesso comum), setores vips como Pista Gold, Pista Prime, Área Vip, Camarote Brahma, Camarote Arena Premium, Camarote Open Super Bull, Stage Prime e Camarote da Gente, além da área de camping. Os ingressos para estes setores garantem acesso aos shows e competições realizados no Estádio de Rodeios, Palco Amanhecer e demais palcos e atrações espalhados pela Feira Comercial.

Confira a programação completa no site oficial de Os Independentes (https://www.independentes.com.br/festadopeao/inicio