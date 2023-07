Festa do tomate em Goianápolis tem atrações como Murilo Huff e Humberto e Ronaldo

A Festa do Tomate de Goianápolis começou na terça-feira (18), e vai até domingo (23). A prefeitura da cidade que fica cerca de 40km de Goiânia, e faz parte da Região Metropolitana, divulgou os shows que acontecem no parque de exposições. Entre os artistas que vão se apresentar na festa estão Murio Huff, Gian & Giovani e Di Paulo & Paulino.

A Festa do Tomate acontece desde 1984, e é uma tradição da cidade de Goianápolis, que é considerada uma das maiores produtoras de tomate do país. Sempre no mês de julho, a festa dura seis dias e acontece no Parque de Exposições, com shows e a escolha da Rainha do Tomate.

Um dos cidadãos mais ilustres da cidade, o cantor Leandro, morto em 1998, recebe uma homenagem todos os anos durante a Festa do Tomate. Também faz parte da programação a cavalgada pelas ruas da cidade, e claro, o concurso que escolhe o melhor tomate.

Meia solidária

Para quem quiser acompanhar os shows no parque de exposições da Festa do Tomate, pod aproveitar o benefício da meia entrada solidária. A organização da festa divulgou os valores para cada apresentação e para pagar o valor mais baixo basta levar 1kg de alimento não perecível na entrada, não é preciso apresentar carteirinha de estudante na compra do ingresso pois a todos podem ter acesso à meia solidária.

Veja a programação e os valores divulgados :

19/07 - Humberto e Ronaldo

20/07 - Murio Huff, R$ 50 + 1kg de alimento

21/07 - Gian & Giovani, R$ 30 + 1kg de alimento

22/07 - Di Paulo & Paulino, R$ 30 + 1kg de alimento

23/07 - Breno & Kadu