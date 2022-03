Festivais Villa Mix, Bananada e Vaca Amarela podem se tornar patrimônios imateriais de Goiânia

Projetos de lei apresentados na Câmara Municipal nesta terça-feira (29) pretendem transformar os festivais Vaca Amarela, Bananada e Vila Mix em Patrimônio Cultural Imaterial de Goiânia. De autoria da vereadora Sabrina Garcez (PSD), os três projetos consideram que os eventos musicais se tornaram parte da identidade cultural da capital goiana.

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) considera como bens culturais imateriais as práticas e domínios da vida social, as celebrações, além de formas artísticas de expressão. Já a Constituição Federal de 1998 reconhece a inclusão dos bens, no patrimônio cultural, que sejam referência dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira.

A vereadora justifica que os três festivais representam a diversidade identitária da música e dos talentos de Goiânia, e se tornaram referência em suas respectivas áreas para o Brasil e o mundo. Promovem, reúnem e ampliam o cenário musical de Goiânia, favorecendo o turismo, o intercâmbio entre artistas e o desenvolvimento econômico e cultural. O projeto está em andamento na Câmara Municipal.

Os festivais

Desde sua primeira edição em 2001, o Vaca Amarela prioriza a música nacional e regional, além de buscar trazer debates sociais, como diversidade sexual e de gênero, em seus eventos. O festival independente é considerado, atualmente, um maiores eventos do Centro-Oeste.

Já o Bananada, criado em 1999, conseguiu intercalar apresentações nacionais e internacionais, nessas últimas décadas. Englobando restaurantes, teatros, casas noturnas, exposição artística, e outras atrações, o Bananada se tornou um dos mais importantes festivais de música alternativa do País.

O Villa Mix, por sua vez, alçou a posição como um dos maiores eventos culturais da América Latina. Realizado pela primeira vez no Serra Dourada, em 2011, o festival de música sertaneja entrou para o livro de recorde Guinness Book, em 2015, como detentor do maior estrutura de palco para um concerto musical, superando o recorde passado da banda irlandesa U2.



A reportagem entrou em contato com os organizadores dos três eventos, para falar sobre a proposta, mas ainda não obteve resposta.