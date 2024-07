Festival Deu Praia será realizado no Goiânia Arena de 10 a 14 de julho; confira programação

O aguardado Festival Deu Praia está de volta e promete animar a capital goiana com uma programação diversificada e imperdível. Realizado no Goiânia Arena, o evento será realizado nos dias 10, 11, 12, 13 e 14 de julho de 2024, reunindo música, gastronomia, esportes e entretenimento. Os ingressos estão à venda no site da Bilheteria Digital.

Programação Confirmada

O festival, que já é parte do calendário oficial de eventos de Goiânia, atrai grandes nomes da música nacional:

10/7: Deu Prainha - infantil

11/7: 3030 e Maskavo

12/7: Mr. Gyn e Pitty

13/7: GH&R e Xanddy

14/7: Raça Negra

Além das apresentações musicais, o Festival Deu Praia se destaca por oferecer uma programação multicultural, que inclui práticas esportivas, circuito gastronômico e atividades para todas as idades.

- Etapa do Campeonato Brasileiro de Futvôlei: A competição reunirá cerca de 700 atletas, incluindo alguns dos jogadores mais bem rankeados do mundo, trazendo muita emoção e disputas acirradas para os fãs do esporte.

- Lutas de Boxe: Em parceria com o Conselho de Boxe, o evento contará com a presença ilustre de Popó, oferecendo lutas emocionantes e um espetáculo de habilidade e técnica.

- Aulão de Defesa Pessoal: Especialmente voltado para mulheres, este aulão de jiu-jitsu ensinará técnicas essenciais de autodefesa, promovendo empoderamento e segurança.

Dia exclusivo para as Crianças

Uma das novidades deste ano é o Deu Prainha, um dia dedicado às crianças que acontecerá em 10 de julho. As vendas para este dia já estão abertas, prometendo ser o dia mais feliz das férias dos pequenos. O evento contará com shows e interações com personagens favoritos, como Moana e Maui, Patrulha Canina, Stitch e Angel, Mistéria S.A., e Jack Sparrow.

Serviço: Festival Deu Praia 2024

Datas: 10, 11, 12, 13 e 14 de julho de 2024

Local: Goiânia Arena

Ingressos: À venda no site Bilheteria Digital

Atrações Principais:

10/7 - Deu Prainha

11/7: 3030 e Maskavo

12/7: Mr. Gyn e Pitty

13/7: GH&R e Xanddy

14/7: Raça Negra

Para mais informações: https://www.instagram.com/deupraiabrasil