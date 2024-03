“Festival Estrelas Kids” está com inscrições abertas para crianças e adolescentes

O Festival Estrelas Kids é um concurso de música para crianças e adolescentes com idades entre 6 e 17 anos, que será exibido, a partir de abril, em formato de programa de televisão pela TV Serra Dourada (SBT). A produção receberá inscrições até o dia 15 de março, as quais devem ser feitas exclusivamente pelo site.

Serão aceitas inscrições em todos os estilos musicais para cantores solo ou duplas, residentes em Goiás há no mínimo dois anos. Ao todo, serão selecionadas 40 crianças, sendo 20 em cada categoria: de 6 a 11 anos e de 12 a 17 anos.

Os participantes de cada categoria passarão por três etapas eliminatórias mais uma final, as quais serão transmitidas pela TV Serra Dourada aos domingos, às 10 horas, a partir do dia 7 de abril. A apresentação ficará a cargo de Francielle Fachetti.

“Estamos trazendo uma competição emocionante e divertida entre os nossos talentos goianos mirins, voltada para todas as idades e, principalmente, para toda família”, comemora o produtor geral do festival Welington Mega, da Mega Produções.

O regulamento completo também pode ser acessado no site www.festivalestrelaskids.com.br. O festival é realizado com recursos do Programa Goyazes do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura – Secult Goiás, e conta com o patrocínio das marcas Piracanjuba e Pirakids.