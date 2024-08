Festival Go Beer agita Goiânia com shows gratuitos

Os amantes de cerveja e da boa música tem um encontro marcado neste fim de semana em Goiânia. A 2ª edição do Go Beer – Encontro de Cervejas Artesanais Goianas vai movimentar o Metropolitan Mall, no Jardim Goiás, com shows gratuitos de Art Homem Banda e do grupo Heróis de Botequim.

As apresentações têm início nesta sexta-feira (9), a partir das 19 horas. O cantor, compositor e percussionista Art promete uma regência percussiva e orgânica entre violão com castanholas acopladas, voz, gaita, e kazoo, pedal de afoxé, pedal de queixada e bumbo, com arranjos originais e muito groove com sotaque goiano.

No sábado (11), a festa começa a partir das 16h30, com show da banda Heróis de Botequim, formada por Alex Formiga, Gilberto Lima, Guilherme Noleto, Leandro Gomes, Waguinho Pg e Wellington Santana. Bastante conhecido na cena musical goiana, o grupo investe em um vasto repertório de samba. Na ocasião serão apresentados samba raiz, samba de roda e samba enredo. O grupo tem como inspiração grandes nomes da música brasileira, como Adoniran Barbosa, Chico Buarque, Vinicius de Moraes, Cartola, Paulinho da Viola e Noel Rosa.

Cervejarias goianas

Além da música, o evento contará com uma variedade de cervejas artesanais produzidas pelas cervejarias goianas Três Domingos, Vila Boa, Biela Bier, ARTEHOP, Go Brew, Dias, Bora, Stammhaus Bier e Asturia. Nesta edição, serão disponibilizadas 9 opções: Cacau IPA, Pilsen, American Pale Ale (APA), New England IPA (NEIPA), Session IPA, Vienna Lager, IPA e chopes de vinho tinto e vinho rosé.

Os visitantes poderão adquirir o chope avulso de 300ml por valores que variam de R$ 7 a R$ 14 ou a caneca de vidro personalizada de 340ml por R$ 65, que dá direito à consumação de três chopes. ou a caneca de vidro personalizada de 340ml por R$ 65, que dá direito à consumação de três chopes, sendo um pilsen e outros dois à escolha.

Serviço:

2º Go Beer – Encontro de Cervejas Artesanais Goianas

Quando: Sexta-feira (9), das 17 às 22h; e sábado (10), das 14 às 19h

Onde: O Metropolitan Mall - Av. Deputado Jamel Cecílio, nº 2.690, no Jardim Goiás, em Goiânia (GO)

Entrada gratuita