Festival Hipnótica chega ao Salto Corumbá a partir desta quinta-feira

Após 12 anos de experiência e com o sucesso estrondoso da edição de 2018 do primeiro Festival Hipnótica em Pirenópolis. Murillo Rodrigues (Kobot), idealizador da produtora Hipnótica, vem em 2024 repetindo a dose só que agora em um novo paraíso: o Salto de Corumbá, em Corumbá de Goiás



Nesta edição, que acontece entre esta quinta-feira e domingo (10 a 13) a Hipnótica trás quase 100 artistas de seis nacionalidades diferentes do mundo todo, entre Suiça, Reino Unido, Portugal, Israel, Austrália e Brasil.



O paraíso das cachoeiras no coração do cerrado te faz o convite para uma experiência única, onde a música e a arte se encontram para criar uma nova consciência.



“É mais do que um festival, é uma celebração da diversidade e um convite à reflexão para um futuro mais justo e sustentável, onde a música desperta consciências e inspira ações para promover a paz, a sustentabilidade e a inclusão. Um apelo à união, inspirando os participantes a transcender barreiras e a lutarem por um mundo mais justo e harmonioso", destaca Murillo Rodrigues.



O festival contará também com dois palcos com apresentações artísticas de quatro bandas, sendo uma delas o grupo de Rap carioca consagrado ’3030’ e diversas sonoridades e manifestações culturais.

Espaço Consciência, com palestras sobre produção musical, sustentabilidade, music business, além de sessões de reiki, yoga e ações de redução de danos durante todos os dias;

Área de Camping com amplo espaço e estrutura com iluminação segurança e banheiros para o público se hospedar durante todo o festival;

Espaço Kids com monitoras e atividades para os pais levarem seus filhos com tranquilidade.



Serviço: Festival Hipnótica

Quando: 10 a 13/10

Onde: Salto Corumbá - https://g.co/kgs/uw7EzXU

Ingressos: https://www.bilheteriadigital.com/festival-hipnotica-consciencia-10-de-outubro

Mais informações: @hipnoticacrew