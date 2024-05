Festival Música no Prato reúne música e gastronomia em Goiânia

Para os amantes da boa música e da gastronomia de qualidade, Goiânia será palco, neste sábado (11), do Festival Música no Prato. O evento, que acontece das 12h às 22h, será realizado no Centro Cultural Martim Cererê. A iniciativa é realizada com recursos do Programa Goyazes, do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura, com patrocínio da Equatorial Goiás.

Inspirado na canção "Comida", da banda Titãs, o festival promete proporcionar uma tarde inteira de experiências sensoriais únicas. Ao longo do dia, o público terá a oportunidade de experimentar uma variedade de pratos, todos eles dispostos em três estações de alimentação, sendo que cada estação fará homenagem a um artista da música brasileira. Os temas delas serão: Música no Prato; Botecos e Biroscas; e Mafuá.

Com apenas 1000 ingressos à venda, o Música no Prato terá um formato diferenciado. Segundo os organizadores, a limitação de ingressos foi pensada justamente para proporcionar uma experiência confortável ao público presente. A trilha sonora do evento ficará à cargo de cinco DJ’s locais (DJ Mucio; DJ Cássia; DJ Gabi Matos; ⁠DJ Pri Loyola e DJ Will), e uma atração nacional, o músico multi-instrumentista Mário Broder, do Rio de Janeiro/RJ.

O evento propõe uma fusão inédita entre gastronomia e música brasileira, destacando-se como uma iniciativa pioneira na celebração da cultura, arte e economia criativa. Para quem quiser participar, os ingressos já estão disponíveis pelo portal Sympla. Os valores são de R$ 60,00 inteira e R$ 30,00 meia solidária. Vagas limitadas!

Fomento à formação de novos profissionais

Além da música e da gastronomia, o Festival Música no Prato terá um forte componente educacional: a inclusão de estagiários de gastronomia, selecionados através de parcerias com instituições de ensino locais. Esses estudantes terão a oportunidade de aplicar seus conhecimentos na prática, sob a tutela de chefs experientes, garantindo assim uma valiosa experiência profissional. No contato direto com a comunidade, eles têm a oportunidade de aprofundar o conhecimento e exercitar sua prática profissional.