Festival Vaca Amarela 2024 anuncia mais de 50 atrações

Nacional, o Festival Vaca Amarela comemora 23 anos em 2024 e será realizado durante os dias 27, 28 e 29 de setembro, no Centro Cultural Martim Cererê, no Setor Sul. O line up da edição está focado em artistas e bandas regionais, a exemplo do DJ Jacaré (foto), das bandas Carne Doce, Mechanics, Violins, Projeto Astral e Maduli.

Os ingressos já estão disponíveis online, a partir de R$ 20 (meia solidária) e R$ 50 o passaporte.

Durante três dias, mais de 50 atrações passam pelos palcos do Martim, entre músicos, bandas e DJs. Neste ano, além do palco Fósforo Cultural, produtora que promove o festival, para cada dia haverá os palcos CasaMarela, Moov e Roxy.

Mais informações podem ser obtidas pelo perfil no Instagram @festivalvacaamarela.