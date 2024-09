Festival Vaca Amarela ocupa o Centro Cultural Martim Cererê no final de semana

Com um line up 100% goiano, o Festival Vaca Amarela agita o Centro Cultural Martim Cererê,, durante todo o fim de semana. Com 23 anos de história o evento começa nesta sexta e segue até o domingo (29), com mais de 50 atrações.

A banda Carne Doce encerra os shows do primeiro dia. No repertório, o grupo apresenta o seu mais novo álbum, "Martim", referência ao tradicional local de eventos no Setor Sul, em Goiânia.

A agenda do evento conta ainda com shows de bandas já conhecidas pelo público, como MQN, Violins, Rollin Chamas, Johnny Suxxx, Mechanics, ao lado de artistas da nova geração, como Maduli (foto), Piêit e Teia. A programação completa pode ser conferida pelas redes sociais, no perfil @festivalvacaamarela.



Palcos

Além do palco Fósforo Cultural, produtora que promove o festival, para cada dia haverá os palcos especiais. No CasaMarela, por exemplo, o enfoque são bandas de gerações distintas da música independente de Goiás. Já o palco Moov celebra o rap feito em Goiânia, intercalando DJ, MC e beatbox, como o DJ Tubas, que convida o MC Lozin para uma apresentação na noite de sábado (28). Os ingressos custam : R$ 50 (passaporte para os três dias) ou R$ 20 (meia- entrada solidária).

Homenagem



A arte do festival é uma homenagem ao artista Daniel Belleza, que foi um grande parceiro do festival que faleceu em junho deste ano. A arte foi desenvolvida pelo artista Danilo Itty, utilizando materiais de autoria do músico para outras edições do Vaca Amarela.



Serviço

Festival Vaca Amarela 2024

Data: Sexta, sábado e domingo (dias 27, 28, 29/09)

Local: Centro Cultural Martim Cererê

Ingressos: ingressolive.com/vaca-2024



Programação



SEXTA-FEIRA

Palco Fósforo Cultural

- 23h - Projeto Astral

- 22h - Sótão

- 21h - Synx

- 20h - Pink Opala

- 19h - BuscA



Palco CasaMarela

- 23h30 - Carne Doce

- 22h30 - Maduli

- 21h30 - DAMAH

- 20h30 - Urumbeta do Espaço

- 19h30 - BRUNÊ

- 18h30 - Ingrid Fraga



SÁBADO

Palco Fósforo Cultural

- 00:00 - Violins

- 23h - Johnny Suxxx e as Panteras

- 22h - MQN

- 21h - Aurora Rules

- 20h - Mechanics

- 19h - Atomic Winter

- 18h - Insanidade

- 17h - Roccog

- 16h - Zelena



Palco Moov

- 23h30 - Tobeats convida: PKN x Breu Malê x Rare Bris4

- 22h30 - DJ Tubas convida MC Lozin

- 21h30 - DJ Lu convida: Inà Avessa x Anarkotrans

- 20h30 - DJ Big convida: RFeijão x Serjão x Léo Martine

- 19h30 - DJ Daniel de Melo convida: Luiz Garcia

- 18h30 - Jorgão convida: Lia Machado x Penido Beatbox

- 17h30 - Faelll Pit Bull

- 16h30 - Satiko Natasha



DOMINGO

Palco Fósforo Cultural



- 22h - Rollin Chamas

- 21h - Blowdrivers

- 20h - Piêit

- 19h - Teia

- 18h - Ousel

- 17h - Dutrágo

- 16h - Scarlet Stein

-

Palco Roxy

- 22h30 - MC Jacaré

- 21h30 - Maaju

- 20h30 - DJ Fabrício Rodrigues

- 19h30 - Kira Spirandelli

- 18h30 - Bukns

- 17h30 - Teodoro

- 16h30 - DJ Bárbara Novais