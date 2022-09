Festival Vaca Amarela tem início nesta sexta-feira e segue até domingo em Goiânia

Um dos capítulos mais importantes da história da cena alternativa do rock goiano e nacional, o Festival Vaca Amarela completa 20 anos ligado no turbo numa programação com mais de 50 atrações. A festa, que chega à 21ª edição, será realizada a partir desta sexta-feira (16) até domingo (18), no Palácio da Música, no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON). Linn da Quebrada, as irmãs rappers gêmeas Tasha & Tracie, Maneva, Boogarins e Fresno são as principais atrações. A expectativa da organização é receber 8 mil pessoas durante os três dias.

A edição não foge da sua identidade e segue pautada na diversidade. No line up está tudo misturado. A abertura será focada em artistas LGBTQIA+, o segundo dia no emocore, rock, stoner e no psicodélico e o encerramento no afropunk, trap e no reggae. “Estamos conectados com o que está acontecendo de melhor no cenário brasileiro e vamos ter casa lotada nos três dias. Depois da pandemia, o público está muito animado e valorizando os eventos”, comemora o produtor cultural João Lucas Ribeiro, responsável pelo Vaca Amarela.

Os grupos de Goiás também vão ganhar destaque no Vaca 2022. Além dos consagrados Boogarins e Black Drawing Chalks, vão tocar pela primeira vez no festival Kira Spirandelli e a banda Preço Sombra. Os shows serão intercalados com discotecagem. DJ Chaul, Felipe do Céu, Tubarão, Jobbert, Satiko Natasha, Frozen Gabs, Eva Maruana e Inà Avessa, por exemplo, prometem transformar o ambiente numa verdadeira pista de dança. Nesta sexta-feira (15), a abertura dos portões será às 18 horas e, nos outros dois dias, a partir das 16 horas.

A grande atração da abertura é a cantora Linn da Quebrada, dona de rimas arrojadas e cheias de duplo sentido, ex-participante do Big Brother Brasil 22. Ela se apresenta pela segunda vez no festival – a primeira foi em 2017 quando estava lançado o seu primeiro álbum da carreira, Pajubá. Ao POPULAR, antes da estreia no palco do Vaca, ela disse que “ocupar esse espaço é um modo de conversar com outros públicos e trazer quem já me conhece para novos contextos. É estar presente onde antes não estávamos”.

No segundo dia, o destaque é uma banda conhecida do evento, os roqueiros do Fresno. Lucas Silveira (voz, guitarra e baixo), Gustavo Mantovani (guitarra) e Thiago Guerra (bateria) têm uma história antiga com o Vaca. Eles se apresentaram na primeira edição e retornam para o quarto show. A banda deve apresentar a turnê do disco Vou Ter que Me Virar, lançado em novembro de 2021. Além disso, o trio vai trazer sucessos dos mais de 20 anos de estrada, como Eu Sei, de Revanche (2010), e Milonga, de Redenção (2008).

O encerramento será com novidades com as gêmeas Tasha e Tracie, que acabaram de fazer participação especial no elogiado show de Ludmilla no Rock in Rio. Filhas de mãe brasileira e pai nigeriano, as cantoras da Zona Norte de São Paulo estão consolidando seu trabalho cada vez mais depois de lançarem em 2021 o disco Diretoria. Para fechar, a paulistana Maneva, indicada ao Grammy Latino com a canção Lágrima de Alegria, dentro da categoria melhor canção em língua portuguesa. A energia regueira vai tomar conta do palco.

Dose dupla

Muita gente pode estranhar o festival novamente no calendário da cidade em 2022, já que tradicionalmente ele é realizado uma vez por ano. No primeiro semestre, em abril, o Vaca Amarela fez uma edição de dois dias com destaque para os shows de Glória Groove, Dead Fish e Karol Conká também no Palácio da Música. No entanto, essa festa estava programada para setembro de 2021 e sofreu adiamentos por conta do aumento dos casos da pandemia. O hiato acabou interrompendo uma sequência de 19 anos consecutivos de evento.

A dobradinha num mesmo ano pode se repetir nos próximos festivais. “Depois dessa edição, vamos avaliar se conseguimos fazer duas por ano, uma maior e outra menor. A ideia é fazer um evento contínuo na cidade, com mais ações durante toda a temporada e não apenas um festival pontual em setembro. O nosso foco é uma manutenção da cena”, adianta João Lucas Ribeiro. Ao longo de 20 anos de história, uma das principais características do Vaca Amarela sempre foi abrir espaço para o trabalho de novas bandas, aquecendo o mercado regional.

Serviço

Evento: 21º Festival Vaca Amarela

Data: Sexta-feira (16), sábado (17) e domingo (18)

Local: Centro Cultural Oscar Niemeyer, Go-020, km 0, saída para Bela Vista de Goiás

Ingressos: R$ 190 (passaporte para os três dias em terceiro lote ) / R$ 120 (individual para cada dia em terceiro lote) / R$ 160 (combo para dois dias em terceiro lote) / R$ 95 (passaporte duplo para três dias - promocional)

Informações: @festivalvacaamarela

Programação

Sexta-feira (16)

18h: Abertura dos Portões

DJ Felipe do Céu

19h: Cabrallis

DJ Felipe do Céu

19h45: Synx

DJ Junio Big

20h30: Anarkotrans

DJ Johnny Aquiar

21h15: Kira Spirandelli

DJ Amandrag

22h15: Maaju

DJ Amandrag

23h: Bruna Mendez

Showcase Teodoro

00h: Batekoo convida Deize Tigrona

DJ Lipy Bitch

01h: Linn da Quebrada

Sábado (17)

16h: Abertura dos Portões

DJ Satiko Natasha

16:15: João Thomé

DJ Satiko Natasha

17h: Preço Sombra

DJ Jobbert

17h45: Almost Down

Dj Jobbert

18h30: Big Marias

DJ Xxxuão

19h15: Sótão convida Johnny Suxxx

DJ Xxxuão

20h15: The Rockefellers

DJ Ovnnee

21h15: Black Drawing Chalks

DJ Frozen Gabs

22h15: Boogarins

DJ Frozen Gabs

23h15: Aurora Rules

Showcase Blue Balls

00h30: Fresno

Domingo (18)

16h: Abertura dos Portões

DJ Eva Maruana

16h30: Red Sand King

DJ Eva Maruana

17h15: Silvvr & Projeto Astral

DJ Borman

18h: DJ Inà Avessa

DJ Georgia

18h45: Leo Martine

DJ Tubarão

19h30: Mundhumano

DJ Tubarão

20h15: Maduli

DJ Chaul

21h: Distoppia

Dj Chaul

21h45: 7 Copas

DJ Os Girassom

22h45: Tasha & Tracie

Showcase Oluás

23h45: Maneva